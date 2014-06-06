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亚洲 | 2014年 6月 6日 星期五 08:06 BJT

****敬告客户：韩国金融市场6月6日休市****

路透首尔6月6日 - 亲爱的客户，您好：

韩国金融市场6月6日(周五)适逢国家假期休市，6月9日(周一)恢复正常交易。(完)

如欲参考韩国股市中英文报导,请点选 ；汇市中英文报导，请点选 。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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