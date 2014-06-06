敬告客户：韩国金融市场6月6日休市****

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透首尔6月6日 - 亲爱的客户，您好：
韩国金融市场6月6日(周五)适逢国家假期休市，6月9日(周一)恢复正常交易。(完)
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中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/
路透东京4月21日 - 日本公债价格周五几无变动，扳回稍早跌幅，公债价格之前下跌是因为日本央行买入较长期公债吸引了有限卖盘。 指标日本10年期公债收益率 持平于0.010%，距本周初触及的五个月低位零水准不远。 10年期日本公债期货 价格涨0.02点至151.13，盘初曾跌至151.02，这是因追随美国公债跌势。 日本央行标购10-25年期和25-40年期的日本公债，吸引到的投标卖盘不到央行标购规模的三倍。本月迄今日本央行标购这些天期券种时，原本吸引到的投标卖方规模多是央行购买规模的三倍以上。 日本央行今日购债操作后，20年期公债收益率 下降0.5个基点至0.540%，为12月初以来最低。 30年期公债收益率 跌0.5个基点至0.740%。 自本月稍早美国以导弹袭击叙利亚一空军基地，引发中东紧张形势进一步升级的疑虑，再加上朝鲜(北韩)情势紧绷，使公债市场一直受到支撑。