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亚洲 | 2014年 6月 6日 星期五 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--6月6日

============================今日重要政经日程========================

6/6（周五）

--上午10时国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请中国银行业监督管理委员会副主席王兆星介绍金融支持实体经济的举措与成效等方面情况，并答记者问。

--第三届中国轻工企业家高峰论坛将在北京举行。

--孟加拉人民共和国总理谢赫·哈西娜将于6日至11日对中国进行正式访问，并出席第二届中国－南亚博览会暨第二十二届昆交会开幕式。

==========================近期重要政经日程==========================

6/11（周三）

--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。

6/14（周六）

--2014中国企业竞争力夏季峰会在北京举行。

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

*7/04（周五）

--2014外滩国际金融峰会在上海举行。

*7/07（周一）

--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。

*7/19（周六）

--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。

*7/23（周三）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

*7/29（周六）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明)
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