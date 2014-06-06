《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月6日

*工商时报：

--台湾高铁公司董事长范志强表示，为解决高铁的财务危机，增资是势在必行，只要大家愿意掏钱出来襄助，高铁不一定需要减资；甫上任的他，将以开源节流方式替高铁寻生路，表示“要让高铁真正赚钱”，并喊出今年获利21亿台币以上的营运目标。

--传闻多时的德国福斯汽车(大众汽车，Volkswagen) 来台案，终于踏出第一步，昨日福斯集团由执行副总裁及大中华区、东协商业营运总裁苏伟铭出面宣布，将在台投资成立100%控股的分公司，2015年1月1日起开始营运，接手包括福斯、福斯商旅、史可达(Skoda)、奥迪(Audi)等集团所属四大汽车品牌代理权。

--台湾总统马英九昨日表示，为进一步发展经济，政府将在稳健原则下持续进行法规松绑与市场开放，金融界相当关心金融整并议题，境外金融机构也已来台洽谈合作，摩根大通集团是在整并中产生的，经验值得台湾参考。

*经济日报：

--台积电 董事长张忠谋表示，下半年半导体景气“很好，而且是非常好”，物联网将是产业“下一件大事(Next Big Thing)”，但台湾下一波产业发展重心应转向金融业及服务业，不再是制造业。

--桃园八德合宜住宅弊案持续延烧，行政院长江宜桦昨日下令，各部会首长今后不得接受个别厂商饮宴招待。他力挺内政部持续推动包括合宜宅、社会宅在内等多元住宅政策，以落实居住正义，“政策没有一成不变，也不要因噎废食。”

--市场猜测亚马逊 将发表各界期待已久的3D介面智慧手机，推测亚马逊的新机可望带动供应链厂商包括鸿海 、致伸 、大立光 等营运。

--中央研究院今将公布“赋税改革政策建议书”，提出三大方向、三大问题、六大改革要点，包括恢复两税分离、提高营利事业所得税、外籍人士购置不动产加重课税、建立绿色税制、检讨中央与地方财政划分，以及强化赋税稽征机制等。

--美国商会发表“2014台湾白皮书”，指出台湾政府在致力贸易自由化过程，仍有五大贸易障碍尚待解决，包括经济与世界接轨、消费者保护法规、派遣法规、确保能源供应、医疗药材订价过低等。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。