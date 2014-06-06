《香港报摘》--其他报纸重要消息6月6日

*明报：

--据联交所资显示，正在停牌的英发国际 获“隐形衣之父”中国科学家刘若鹏为首的深圳大鹏光启联众科技斥资2.37亿港元入股，并成为大股东。

--中国房地产股大连亿达集团已通过港交所 上市聆讯，初步计划集资2亿美元，惟目前仍在磋商上市时间。至于香港洋参大王杨永仁旗下的恒发洋参拟本月底挂牌上市，集资约7.8亿港元。

*星岛日报：

--中国海外 旗下中海地产以50.4亿元人民币的底价，夺得天津四里地皮，楼面单价约每平方米1.45万元，创天津今年总价和单价地王。

--长实 地产投资董事刘启文称，公司旗下新盘荃湾环宇海湾上周发售首批591伙单位，带动一手市场的换楼潮，而二手屋苑亦出现换楼情况。

*苹果日报：

--国际货币基金组织（IMF）建议中国政府进一步加强人民币市场弹性，例如再扩阔每日波幅区间，鼓励更多市场化参与，令实际滙率被低估的人民币重回正轨。

--中银香港 拟于下周一推出首次豁免人民币万用寿险计划第二年的退保费用，以最低投资额30万元人民币、首年保证回报4厘计算，年利率达4厘，优于同年期定期存款。

*东方日报：

--普拉达（Prada） 首季纯利按年大跌23.8%至1.05亿欧元，收益亦跌0.6%至7.77亿欧元，均逊于市场预期，更是首次录得收益倒退。

--敦沛金融 周四早盘曾暴升八成后突然停牌，据通告称，公司主席兼大股东叶德华刚获一名独立第三方接洽以收购其所持的敦沛股权。

*文汇报：

--实德环球 就出售其持股55%之“澳门实德邮轮”与一名独立第三方进行商讨，惟至今尚未订立正式协议。

--中国中铁 连续多年现金分红比例低于监管机构不低于30%的要求，公司财务总监杨良称，建筑行业市场竞争十分激烈且受原材料价格波动及劳动力成本上升等因素影响，资产负债率较高，故用于维持日常经营活动的现金需求较大。

*大公报：

--长城汽车 董事会秘书徐辉表示，H8推迟上市对集团的财务影响，主要是工厂未来生产的相关费用，但强调今年销售89万辆之目标计划未变。

--新浪 与阿里巴巴IPO-ALIB.N支付宝合作的“微博支付”将于本月底全站开放予企业及个人用户，藉此打造最高效的社交商务平台，让每一个微博用户都具备收款和交易的能力。（完）

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