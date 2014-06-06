港报财经评论：最牛四叔，最Hea巴克莱--信报6月6日

最牛四叔，最Hea巴克莱/习广思

恒地 主席“四叔”李兆基近日翻炒买股胜买楼论，表示有1000万元“闲钱”的话，买地产股胜买楼，两三年后随时升几十巴仙以至赢一个开；另一边厢，非常不看好的投资者巴克莱却唱反调，认为3个月前不获市场看好的香港地产股纵然估值偏低，但前景充满挑战且没有上升催化剂。现在回带看番转头，今时今日的内房股也许一样有机会在唱淡声中慢慢上升；反而香港地产股已经升过笼。今次是四叔定投行看得准？一切由往绩说起。

两年前至今恒生地产分类指数由22,466点，升至昨天29,492点，累升31.3%；同期恒地股价由约35港元升至昨天52港元，劲升48.6%；同期若买中长实 ，股价由79港元升至138.2港元，回报更高达74.9%。四叔讲股次数唔多，反而大行巴克莱评楼市及地产股的报告近几年就频密得多，而且贯彻地不停唱淡“表”。翻查资料，该行早于2010年已发表报告，极度看淡中国内地楼市估跌20%至30%；至2011年4月又发表极度看淡港楼市前景的报告，指香港楼价升势接近尾声，2012年料跌20%、2013年料续跌10%。

有关香港楼市大跌的研究，巴克莱较近期的长篇报告于去年10月发表，称香港楼市即将进入自1998年以来的首次真正向下调整期，料住宅楼价于2015年底前至少下跌30%，写字楼价格亦料跌20%。报告在分析楼价对收入比例、购买与租赁现金流和持有物业的机会成本等因素后，得出如上结论。由于楼价自2008年底以来已上涨111%，报告相信业主有很大沽货获利的余地。巴克莱的研究部团队未知是否一开始看淡便不能转軚，过去4年就地产股业绩、政府政策以至银行对楼市信贷变化所发表报告，一致都以吹淡风为主，例如2012年4月新地 股价急挫后，把其评级降至“沽售”，目标价降至92.16港元，结果新地5月股价见85港元低位后，翌年1月升至最高130港元。(B02)

欧罗兑日圆考验138关口/苏子

欧罗兑日圆在上周四触及137.92低位后便止跌回升，最后在日线图上呈现十字星待变形态；随后汇价在升逾10天平均线阻力后持续造好，到本周二更以大阳烛升至20天平均线阻力以上收市，可惜汇价却未能在前天承接此良好上升势头进一步突破140日圆心理关口，高位仅见139.75日圆便乏力再升，最后以十字星待变形态收市。昨天欧罗兑日圆的开市价139.72日圆，暂时已是全日高位所在，昨天汇价在亚洲市面对较沉重沽压，一度低见138.75日圆水平，而此低位则与20天平均线支持相若。由于目前20天平均线的斜率仍在明显下跌中，如昨天汇价可以承接亚洲市的弱势进一步走低，并明显在此平均线以下收市，相信后市将可回复自上月8日的142.37日圆高位的下跌浪，再度考验138日圆关口的支持力。

留意欧罗兑日圆若再重拾弱势，是否由日圆汇价明显上升所驱动。目前驱动日圆上升的最佳理由只有两个，一个是美国10年期国债息率再次转弱；另一个是市场避险情绪突然急升，使到环球股市，特别是目前已高处不胜寒的美股出现逆转性回落，使日圆受惠于避险需求上升。倘若欧罗兑日圆下跌的动力主要来自日圆汇价明显转强，宜留意届时美元兑日圆能否顺利回落至本周初的101.8日圆开市价以下波动及收市。若出现此情况，相信届时日圆的强势将会甚为全面，将有助美元兑日圆在跌破200天平均线关键支持后，顺利下破101日圆关口及再下试今年的100.73日圆低位支持。

昨天美国入市前夕，美元兑瑞郎已再度迫近0.90瑞郎心理关口，暂时最高曾见0.8993瑞郎水平。如昨晚美元兑瑞郎始终未能顺利突破此阻力关口，反而更在日线图上出现近似十字星的待变形态，相信稍后出现不升反跌的可能性甚高。美元兑瑞郎昨晚若能低收，与此同时，欧罗兑美元亦继续在1.36美元关口以上收市，小心近期表现强势的美元将会回复弱势，美汇指数稍后将返回200天平均线以下波动。(B12)