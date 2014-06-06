港报财经评论：地产股不宜短炒，只合长揸--经济日报6月6日

地产股不宜短炒，只合长揸/林瑞芬

港地产股昨日逆市攀升，“四叔”李兆基似乎功不可没，其言论唱好地产股，即为券商和应。大市则仍处调整，恒指收23,109，跌42点，个别发展。恒地 昨创52周新高，收报52港元，升3.6%。信置 、新世界发展 及新地 涨1.5%至4.5%不等，而早前跑出的长实 则跌0.9%，资金对地产发展商的信心提升或进行资金换马之可能结果。

恒地主席李兆基自2012年5月底发表“买地产股好过买楼”言论以后，本周出席中华煤气 股东会后重申，如果现时投资地产股，两、三年后还可能有数十个百分点、甚至一倍的回报。四叔锺意买股估市，翻查资料，2012年5月确然是地产股的低谷，难怪他又重申论点。跟四叔投资建议，始终是要有耐性，香港楼市供求论，息率影响次之，在有限土地供应而投资自住又有一定需求下，中、长期利好，途中波折，无疑是抑制需求政策及息率突然抽升的变化。

诺奖得主克鲁曼近日在博客发表意见指，发达经济体人口走向老龄化，作为推动市场主力的家庭负债不会一直增长，以历史预期来判断合理的利率水准的方法已不适用了，投资者必须接受低利率环境将成为一种“新常态”。美国联储局就未来加息的时间表模糊化，欧洲央行昨晚亦放水以刺激经济，低息率新常态似有所指，等美国加息一年又一年都未实现，若2015年又不能加息，都不要说四叔看好地产股只是出于一厢情愿，卖花赞花香。

摩通刚出了份50多页的重新看好地产股报告。观察分析认为，长实最近推出的新盘反应理想显见市场有一定需求积累，香港土地价格回落、随着最近美国国债息率回落，香港地产发展商基本面变得正面。在香港一手楼价自2013年10月已有15至20%的调整后，相信二手楼价不会以此幅度调整，由原来看跌20至25%改观为跌5%，故看本地产发展商有条件收窄股价与每股资产净值的折让率。由此，提升新世界、恒地、信置及嘉里建设 的投资评级至“增持”，维持首选新地及长实的投资建议。(B04)

中央微刺激，经济今季见底/余少文

中国内地股市反弹，有报道指四大行5月底出现冲贷款情况，或是中国增加财政存款，反映中国经济微刺激，令贷款需求上升，有助改善第三季经济，从而支撑中港两地股市走高。A股昨日先跌后升，国企指数继续守稳10,300点，全日升46点或0.5%，收报10,364点，成交额97亿港元，不足60%主板H股可以随指数上升；而红筹指数跌9点，收报4,273点，成交额35亿港元。虽然国企沽压近日有上升趋势，如沽空额占国指比重升至20.6%，是一个半月以来最多，国企沽空额占总沽空额比重也升至约40%，是指数未能升破10,400点而在现水平横行的原因之一。

不过，随着国企指数10天平均线升破250天平均线，发出利好讯号，料指数回调也可守牛熊分界线即250天平均线，待消化过去一个月的700多点升幅后，应该可以挑战4月阻力位10,600点，然后上试11,500和12,000点。四大行是国指能否向上突破的关键，只是中国短期全面降准的机会不大，缺乏利好消息支持，加上工、建、中等三大行沽空额持续高企，尤其中国银行 沽空额近期日均超过3亿港元，是众H股中最多之一，都会影响内银股回升力度。不过，中国内地媒体报道，四大行5月底最后一周，新增贷款大幅飈升至1,400亿人民币，令当月新贷规模约2,700亿人民币，而全行业新增贷款预计在7,000亿人民币上下。

翻查资料显示，四大行近年5月份的新增贷款属于淡季，相比4月份为少，四大行4月份新贷只有2,679亿人民币，若然中国内地媒体报道准确，则今年5月或会打破近年惯例。而打破5月淡季的惯例原因，应是存款上升，不排除是中国加快财政拨付，令财政存款上升而推动四大行可以增加放贷能力。但另一种睇法是四大行表外融资向表内转移有关，简单而言是跟理财产品有关，从而令存款上升。

至于5月PMI好转后，下周公布的5月份宏观经济数据，预期贸易数据可以好转，据彭博预测数字，进口和出口贸易增长可达6%或以上，摆脱4月不足1%的增长；但通胀会升至2.4%，回到3月份水平，PPI有望收窄跌幅至-1.5%，会是今年跌幅最小的月份。尽管其他数据预测多为持平，整体而言，认为5月数据预测是平稳。(B05)