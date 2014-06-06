芝加哥期市：玉米期货连跌七天创七个月来最长连跌期，受累于丰收预期

美国上周旧作玉米出口销量为550,700吨，位于贸易商预估区间的高端，但新作销量则是低于预估的19,600吨。
芝加哥小麦 持平在每蒲式耳6.07-3/4美元，距离周四低位6.05并不远，那也是2月底以来最低点。受到全球供应充裕的压力，小麦在过去21个交易日当中有19日下跌，本周周线可能连续第四周下滑。
大豆 上涨0.2%，报每蒲式耳14.63-1/2美元，但本周迄今以下跌将近2%，料将创下3月中以来最大单周跌幅。
旧作大豆出口销量总计为41,300吨，在贸易商预估区间之内。但新作销量为230,500吨，远低于500,000-750,000吨的预估区间。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 605.75 0.00 +0.00% -1.42% 677.61 11
CBOT玉米 448.00 -1.00 -0.22% -1.81% 487.90 16
CBOT大豆 1463.50 3.00 +0.21% -1.28% 1483.80 36
CBOT稻米 $14.09 $0.01 +0.04% -0.98% $15.19 6
美国原油 $102.40 -$0.08 -0.08% -0.23% $101.76 45
汇率
欧元/美元 $1.366 $0.000 +0.01% +0.46%
美元/澳元 0.933 -0.001 -0.06% +0.63%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 许娜/李婷仪 审校 杜明霞/龚芳)