台湾债市：10年公债R券殖利率趋跌，短线回应欧洲降息

路透台北6月6日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周五走跌。欧洲央行降息符合市场预期，虽然美债反应不大，但台债藉此持续修正此前急弹走势。不过殖利率水位陷入多空都不愿追价的窘境，料本日将狭幅波动。
交易员指出，103/6R的开仓量持续增多，但因不能确认真正的放空水位，买盘缩手，空方亦不积极，早盘在殖利率下行逾1基点后又回弹，短暂回应欧洲降息消息。
〞市场还要解读一下欧洲未来宽松的可能方式，虽然气氛偏多，但买盘也不会追多。〞一位本地证券商交易员说。
交易员指出，103/6R在1.50%附近呈现阻力，偏多气氛难延续，且今晚美国非农数据公布在即，场上操作仍偏向保守。
美国5月非农就业报告将在周五公布，路透对105名分析师的调查得出的预估中值，就业岗位将增加21.8万个。
美国公债价格周四上涨，之前欧洲央行宣布将三大利率降至纪录低位并推出了一系列新举措，以扶助刺激区内经济。指标10年期公债 价格上升7/32，收益率报2.58%，持平在欧洲央行政策公布前的水平。
交易员观察盘中动态：
* 10年R券103/6R殖利率下行后缩减跌幅，多空均观望
* 103/6R上日累计未平仓量持续累积至约120亿台币，对空方亦形成压力
* 五年新券103/9 开盘报1.0500%，交投清淡、气氛中性
* 非农若符合预期，市场估美债殖利率下周仍在2.60%附近盘整
预估指标公债主要交投区间：
* 10年公债103/6R ：1.51-1.535%
本地时间10:33时最新报价：
* 10年公债103/6R殖利率跌0.88基点报1.5217%。
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(记者 林妙容; 审校 曾祥进)