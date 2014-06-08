《分析师观点》中国5月贸易顺差创逾五年新高，内需不旺致进口下滑

路透北京6月8日 - 中国海关周日公布，中国5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；路透调查预估中值分别为增长6.6%和增长6.1%。

海关数据并显示，中国5月贸易差额为顺差359.2亿美元，创出逾五年来单月顺差新高；路透调查中值为顺差226亿美元。

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主要数据:

* 5月出口同比增长7%（路透预估为增长6.6%）

* 5月进口同比下降1.6%（路透预估为增长6.1%）

* 5月贸易顺差359.2亿美元(路透调查中值为顺差226亿美元)

* 5月出口环比增长3.7%，进口环比下降6.2%

* 经季节调整后5月出口同比增长11.1%，进口同比增长2.9%

* 经季节调整后5月出口环比增长5.6%，进口环比下降6.5%

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中国月度外贸增速及顺差图表： link.reuters.com/dyv89v

以下为分析师评论:

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

应该说5月份出口增幅符合预期，毕竟中国是第一外贸大国，从市场规模和市场份额，以及目前欧美经济复苏的进程，都显示中国外贸并不会太悲观，保持个位数的增幅属正常。

中国已经出台了一系列扶持外贸的政策，随着政策的进一步落实，以及欧洲央行的降息也对中国外贸的大环境形成利好，预计未来几个月中国出口仍会保持一定增幅，完成全年外贸7.5%的目标虽有难度，但不是没可能。

至于进口增幅回落略感意外，一方面反映国内需求不旺，另一方面也与国际大宗商品价格回落，导致进口总额下降有关。随着中国稳增长政策的落实，估计下半年进口增幅也会逐步回升趋于正常。总体看外贸形势尚可，亦会对整体经济形成支撑。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

出口增幅符合预期，这与欧美经济回暖以及扶持外贸政策的效果有关，加之去年1-4月因外贸虚增导致前四个月基数较高，剔除基数因素，5月份数据回归正常。

而进口持续下降，显示内需不旺，与国内经济下行压力仍大相吻合。从趋势看，下半年出口仍会保持7%甚至更高的增幅，毕竟欧美仍是中国主要贸易伙伴，其经济复苏是中国外需保持增长的主要原因。而进口方面，考虑到年年都存在前高后低的基数因素，预计下半年也会逐步回暖。

--澳新银行中国经济师 周浩：

5月贸易数据最大的看点是进口。同比大幅低于市场平均预期，应该是贸易融资出了问题，尤其青岛港融资事件会进一步发酵，未来会更严重。比如一家银行，尤其是中资大行收紧的话。我们有考虑到贸易融资对进出的冲击，但从数据看，情况要更坏一些。

出口数据基本符合预期，还是不错的，尤其是本月好很多，应该跟欧美市场反弹有关。钢材出口前五个月大幅增长，也说明海外基建有恢复。

拿大宗商品做套利交易，会导致过度进口，进而在市场抛售，供应过多致工业品价格偏低，造成通缩的效果。收缩可以从两个方面观察到：一是大宗商品价格掉得厉害；二是银行收紧。

未来，预计出口会保持相对较好的增速，进口则不乐观。

ECB(欧洲央行)政策会加大资本流入中国，但这种效应不会立刻显现，预计外汇占款会保持在比较低的水平。目前看，人民币升值预期不强，管理层应该是希望人民币双向波动的。周五的人民币中间价开得比较强，有人在看是不是拐点，我们认为还得观察一下。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：

出口比去年明显好转有几个因素，首先去年的基数因素非常重要，另外就是美日欧三大经济体表现都很不错，还有东盟和非洲等新兴经济体，特别是东南亚国家经济比去年有所好转。中国对这四大经济体的出口应该总体上比去年好。还有一个因素是今年以来，尤其是前四个月，人民币总体上在持续的贬值，对出口也有正面的促进作用。政策方面的原因，主要是国务院出台的促进外贸转型升级和稳出口政策。预计6月份出口还会延续好转，可能比5月份还要好一点，因为政策和（人民币）贬值的因素会进一步显现。

进口主要是受国内需求的影响，尤其是投资放缓，当然也包括消费。投资方面，往年能源铁矿石等原材料进口规模很大，而今年由于节能减排以及对产能过剩行业政策方面的限制，导致这些行业发展明显在减速，不论投资还是工业生产都在放缓。另外可能跟价格也有关系，能源原材料在量不变的情况下，价格下降，进口额也是减少的。还有就是跟人民币贬值有关系，人民币贬值美元升值，抑制了进口。消费，特别是奢侈品消费等对进口也是有一定的影响。未来来看，预计6月进口也会有所改善，至少要比5月份好转一点。

--国泰君安宏观分析师 薛鹤翔：

总体而言，出口改善超出了全市场预期，而进口则低于预期。对于下半年经济而言，出口显然成为一个关键性的需求变量。我们认为下半年出口的改善值得期待，对于未来一季度的经济企稳有帮助。出口改善源自人民币贬值以及国20条等鼓励出口的政策。

与此同时，出口改善下，不应对经济有过于乐观的预期。因为出口在经济中的比重及重要性已显着下降。人民币兑美元的贬值状况将一定程度上受到基本面改善的抑制，但必须意识到，人民币的贬值对于出口的重要程度，因此从央行角度，并不希望人民币重新快速升值，毕竟出口刚出现一个月的好转。

--浦发银行金融市场部宏观分析 曹阳：

海外经济复苏，扶助国内经济企稳。5月美国、欧洲制造业PMI指数处于55.4和52.2的高位，发达国家经济复苏将成为支持中国经济二季度企稳的重要因素。第一，外需转好，中国出口增速大幅回升至7%，对欧洲、美国恢复最快；第二，汇丰和中采PMI新订单均出现回升，显示外需回暖使国内企业进入补库存周期；第三，人民币小幅贬值后，劳动密集型企业受益更多，这亦有助于国内就业市场稳定。

此外，我们认为海外经济、金融市场变化对国内流动性也是支持性的：第一，在出口扩张、内需恢复较为缓慢带来国内大宗商品贸易融资减少的环境中，5月中国贸易盈余再度扩张至359亿美元，这有助于外汇占款带来基础货币投放稳定；第二，欧元区的负利率政策也将带动风险偏好，增加海外资金流入。这均有助于国内流动性继续改善。

向前看，我们认为海外经济复苏延续，6月出口增速将回到10%以上。

--海通证券宏观 姜超等：

外需改善内需低迷。5月出口增7%，与PMI新出口订单指数走高相印证；外需改善，对美欧日出口提速，对港高基数效应逐渐消退；5月进口降1.6%，内需疲弱，且贸易融资监管加强效果显现；5月顺差扩大至359亿美元，外汇流入改善流动性，减轻贬值压力。

--民生证券宏观分析师 管清友：

外需回暖助力稳增长。出口大幅回升至7%，除虚假贸易扰动淡去外，剔除香港后增速也维持9%高位，外需回暖态势稳固。随着欧美摆脱寒冬冲击且政策稳中趋松，未来外需仍将助力国内稳增长，预计二季度GDP增长7.4-7.5%。

进口降1.6%和打击贸易套利导致有关，但也反映出国内需求仍没有明显起色，结合总理下半年“勇夺佳绩”指示，稳增长政策力度将继续加大，包括货币定向宽松、信用逐步松绑、加快财政支出等。

顺差扩大，叠加欧央行加速宽松，人民币汇率继续贬值空间不大，将维持双向波动。

--鄞州银行发展研究部总经理 游春：

总体看外贸有企稳回升态势。从5月份数据来看也反映了出口有趋稳回升态势。出口回升得益于主要发达经济体经济复苏带动需求回升。东盟等新兴经济体以及日本经济增长乏力导致需求低迷，也是我国出口增长不快的主因。进口来看，总体上说国内经济持续下行，景气低迷，导致制造业不振，对进口减弱；另一方面进口商品总体价格水平下降也是一个原因。

未来随着国内多项微刺激政策出台以及贸易便利化措施陆续推出，逐步减少对贸易的行政管制，预计出口会持续弱势增长。

--民生证券宏观分析师 李奇霖：

人民币实际有效汇率贬值，外贸稳增长措施发力，全球经济复苏带动，虚假贸易高基数冲击减弱，扣除对港贸易，出口同比增长9%。

原料库存堆积，人民币单边升值预期打破，贸易套利融资监管趋严，导致进口同比负增长。

未来出口不悲观，进口不乐观。出口方面，积极的因素较多。首先，稳增长基调下，相关政策出台维持外贸稳定。其次，美国经济复苏，全球需求好转将会为出口带来积极变化。再次，人民币贬值带动实际有效汇率下行，同样支撑未来出口。最后，虚假贸易的高基数不复存在。考虑到内需疲弱，以消化现有的原料库存为主，未来进口仍不乐观。在此背景下，未来贸易盈余仍有望改善。

相关背景：

--国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

--中国商务部对外贸易司司长张骥表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧，完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。

--中国海关统计局副巡视员黄国华称，扣除基数因素，中国外贸进出口目前仍然运行在基本合理区间，未来将逐渐恢复增长，进入到一个比较平稳的温和增长阶段，而且先导指数也预示着5月外贸出口形势将继续好转。