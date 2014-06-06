更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债均符预期，期限利差助三年更受追捧

* 进出口行两期固息债结果均符预期
* 现券调整尚未明显撼动一级暖势
* 三年品种相比七年更受追捧
(新增业内人士评论和更多细节)
路透北京6月6日 - 中国进出口银行周五招标的三年和七年期固息债中标结果均符合预期。市场人士称，现券的调整尚未明显撼动一级暖势，但考虑当前政金债中长期品种期限利差较短端偏窄，政策预期边际影响有趋弱迹象，期限短的三年品种价值更受认可。
“三年期需求平稳，风险比较低。中长期(收益率)降这么多了，大家害怕有风险；现在大家说的牛市，也多先指短端下行空间，”北京一国有大行交易员称。
华北一银行交易员认为，当前曲线上，三年期凸性更好，但三年以上期限则略显平坦，虽然场内政策宽松预期犹在，但对市场的边际影响力有所减弱，未来中长端收益率下行空间值得观察。
两位消息人士周五透露，中国数家中小型金融机构已于近期获得1,000亿元人民币再贷款，定点投向于农村建设。该笔再贷款已于上个月底收到。
中国银行间市场早盘现券收益率上行，受贷款冲高等报导所引发获利回吐所致。而银行间资金市场主要回购利率则多微幅上涨。
今日招标新债具体结果如下：
期限 中标收益率 中债估值 预测均值 投标倍数
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三年 4.56% 4.6633% 4.57% 2.36倍
(中标利率)
七年 4.8698% 4.9342% 4.86% 1.76倍
上述两期债为进出口行今年第35期和36期金融债，其中35期为三年期新发品种；36期为2014年第30期金融债 的增发债券，期限七年，起息日为2014年5月13日，票面利率4.85%。
上述债券具体发行条款如下：
35期 36期
（第30期金融债增发债）
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
招标方式 单一利率中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式)
缴款日 6月10日
起息日 6月10日 5月13日
发行期 6/6-6/10
上市日 6月16日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)