日本债市：公债价格早盘大都上涨，欧洲央行宽松举措提振全球债市

日本央行的购买行动也支撑了日债市场。一如外界预期，日本央行买进1,500亿日圆(14.6亿美元)年期超过10年的债券，此外还购入了3,000亿日圆年期在一至三年以及2,000亿年期在三至五年的日债。
美国日内稍晚将公布5月非农就业报告，在此之前，投资者仍保持警惕。市场预估中值为增长21.8万个岗位，但预估区间最低在11万，最高则在32.5万。
有几家日本当地银行也购进五至10年期的日债，7年期日债收益率一度下跌1.5个基点。
少数几家寿险机构逢低买入30年期新日债，令30年期日债收益率 下跌0.5个基点至1.710%，周四30年期公债标售平均得标利率为1.715%。
五年期日本公债收益率 与周四持平，报0.175%。10年期日本公债收益率 下滑1个基点，至0.605%，盘中稍早时为0.610%。
超长期公债方面，20年期日本公债收益率 下跌1个基点至1.450%，稍早为1.460%。
指标10年期公债6月期货 波动区间在145.37-145.49，早盘收高0.16点，报145.48。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.175% +0.0 0.175%
10年期公债 0.600% -1.5 0.615%
20年期公债 1.440% -2.0 1.460%
30年期公债 1.700% -1.5 1.715%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.52 +0.20 145.32
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 高琦/洪曦; 审校 王兴亚/张荻)