《路透晚报》--6月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：数家中小银行已于近期获1,000亿元再贷款，以支持三农--消息

两位消息人士周五透露，中国数家中小型金融机构已于近期获得1,000亿元人民币再贷款，定点投向于农村建设。该笔再贷款已于上个月底收到。

--中国金融：改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法--银监会

中国银监会周五表示，要改进宏观审慎管理指标和存贷比管理办法，盘活贷款存量；持续加强对地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业、影子银行等重点领域的风险防控。

--中国经济：世界银行预计中国今年可实现7.5%增长目标，敦促继续改革

世界银行周五表示，中国经济今年有可能实现7.5%的成长目标，但必须坚持财政和金融领域的改革，才能从根本上解决债务问题。

--《综述》青岛港金属融资违规调查继续发酵，银行及贸易商派人前往核查

中国对青岛港金属融资问题展开调查，促使全球贸易商和银行急忙核对自身在这件事情中的曝险。市场越发担心，大宗商品融资交易受到打压，可能损害中国的金属交易。中国是全球最大的金属买家。据行业消息人士称，调查的问题涉及金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。他们表示，这意味着不同银行和贸易公司分别持有同一批金属的仓单。

--《RUSSELL专栏》终结中国大宗商品贸易融资的时机已到

中国众家银行和交易商正在紧急核查中国青岛港金属仓单质押确切情况，这场风波应有助于迅速中止使用大宗商品作为信用工具的作法。对于实货大宗商品而言，对于贸易融资的担忧升温，意味着中国市场可能短期内受到干扰，尤其是如果发生贱售库存求现的情况。这可能会影响进口几个月，但随着库存压力缓解，市场应当更真实地反映供需情况。

--专家观点：中国需要怎样的货币政策才能对冲经济下行风险

中国社会科学院教授刘煜辉近日撰文指出，中国目前可能正在经历经济的中周期和长周期的顶部叠加，即债务周期与地产周期顶部叠加。与之对应，则是实物经济愈加严重的产能过剩。

--基金产业：香港对冲基金Factorial称印度指控其内线交易“毫无根据”

香港对冲基金Factorial Capital Management说，印度证券交易委员会(SEBI)称其涉嫌内线交易的指控是毫无根据的。

--中国政策：发布首部节约集约利用土地规定，禁止以土地换项目

中国首部节约集约利用土地规定周五出炉，明确提出禁止以土地换项目、先征后返、补贴、奖励等形式变相减免土地出让价款。禁止在土地利用总体规划和城乡规划确定的城镇建设用地范围之外设立各类城市新区、开发区和工业园区。

--《热点透视》金砖国家银行：想法虽好但也可能遗祸无穷

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非想要克隆一把世界银行。这可归类于那些值得一试但最终可能弊大于利的新创项目。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》停止正回购时间窗口临近

自2012年以来中国央行选择下半年重启逆回购的一幕可能再现。近期正回购虽持续操作，但已连续四周向市场投放流动性，叠加6月20日债市心理关口临近的因素，适时停止正回购，重启逆回购的时间窗口正在临近。

--中国票据市场：转贴利率续跌，资金预期平稳料走低空间仍

中国银行间市场票据转贴利率本周继续小跌。交易人士表示，月初银行间资金面不改宽松局面的支撑下，机构收票意愿有所增强，且场内票源相对上月末稍增，推动转贴利率持续走低。

--中国货币市场：回购利率多微涨，欧洲央行降息强化国内宽松预

中国银行间资金市场周五主要回购利率 CNREPO=CFXS 多微幅上涨。市场人士表示，早间市场短期资金供给相对比较集中，致部分机构资金拆借较上日稍有难度，但整体流动性仍平稳宽松；不过跨月资金仍供不应求，显示不少机构在为半年末时点未雨绸缪。

--中国债市动态：现券和IRS走势转稳，一级维持暖意二级淡定观

中国银行间市场现券收益率经过此前跌宕起伏后，周五早盘走势转稳，主要利率产品变化不大。一级市场方面，进出口行招标的三年期债利率明显低于二级，但观望气氛之下，现券几乎未为所动。

--新债招标：东风日产汽车金融优先档ABS利率为5.00%--发行快报

中国债券信息网发行快报显示，东风日产汽车金融有限公司周五下午招标发行的7.16亿元人民币优先档个人汽车抵押贷款资产支持证券(ABS)，中标利差为2.00%，按照一年定期存款利率3%的基准计算，对应中标利率为5.00%。

【外汇】

--中国汇市：人民币收高但不及中间价涨幅，短期贬值压力仍存

中国人民币兑美元周五收高，但不及中间价涨幅。即期 高开近百点后涨幅逐步缩窄。欧洲央行前夜祭出抗击低通胀举措，引欧元先跌复涨，人民币 中间价亦自低位反弹85个点子至近一个月以来高点，但即期市场对此安之若素。

--离岸人民币：中国外管局下发指引，放宽RQFII额度使用灵活性--消息

两位消息人士周五透露，中国国家外管局在5月底下发RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度管理操作指引，放宽机构使用RQFII投资额度的灵活性以及投资本金汇入期限制。

【证券/行业】

--《技术分析》中国股市沪综指多空对决临

中国股市沪综指本周维持拉锯走势，多空分歧加大但均未连续发力，整体仍以2,000点上方震荡为主，缩量观望格局延续。短期技术面则受持续护盘因素影响，指引作用淡化；中长期看，大盘继续逼近变盘临界点，而空方力量仍占上风。

--中国股市：沪综指收跌，欧洲央行刺激举措难解中国经济硬着陆担

中国股市沪综指周五收市下跌。分析师指出，尽管欧洲央行昨出台刺激举措有助于强化国内宽松预期，但市场仍纠结于中国经济成长放缓或可能硬着陆等方面的担忧，早盘银行券商股一度领跌，不过下档2,000点整数关口支撑仍强，尾市大盘扳回一些跌幅。

--中国基金：证监会称正研究公募基金参与期权和商品期货等业务规则

中国证监会新闻发言人周五表示，将大力支持公募基金创新品种，拓展基金投资范围。目前证监会正在研究基金参与融资融券、期权和商品期货等业务规则，探索推出不动产投资基金（REITs）等新基金品种。 恒生指数本周共跌0.6%。恒生国企指数共涨0.9%，为连续第四周录得涨幅。

--中国金融：监管部门大力推进资管行业创新发展，将放宽准入条件--报载

中国证券报周五引述消息人士称，近期监管部门将《关于大力推进资产管理行业创新发展的若干意见（征求意见稿）》下发到基金公司等资管机构。征求意见稿提出要放宽准入，构建开放、包容、多元的资产管理体系。

--香港新股：青岛港首日挂牌下跌，投资者担心调查事件

中国码头营运商--青岛港国际股份有限公司周五在香港首日挂牌，收盘价较发行价跌1.62%，因投资者担心青岛港调查事件对公司带来负面影响。

--中港个股：中信银行解除与西班牙BBVA排他性协议，终止私人银行等合作

中国股份制商业银行--中信银行周五刊登公告称，其与西班牙对外银行（BBVA) BBVA.MC 解除此前签定的战略合作协议中的排他性条款，并接受BBVA提出的终止双方在私人银行、汽车金融等方面合作的提议。

--中国社会：教育、环境污染和食品安全是高净值人群移民主要原因--报告

胡润研究院与汇加顾问集团周五联合发布的2014年中国投资移民白皮书指出，教育质量、环境污染和食品安全是中国高净值人群想移民的最主要原因。美国和加拿大是他们投资移民的首选国家，其次是澳洲和欧洲。

--企业并购：马云旗下云峰基金投资伊利股份子公司，首度投资中国食品业