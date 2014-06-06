《离岸人民币综述》监管层放松RQFII使用灵活度，数百亿额度闲置或改观

* 监管层下发指引增RQFII额度使用灵活度

* 数百亿闲置额度或有所改观

* RQFII已从试点渐转为常规和市场化

* 固定收益产品料会更受青睐

记者 赵红梅

路透香港6月6日 - 中国经济下行风险和A股低迷让曾炙手可热的RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度面临数百亿闲置的尴尬，然近日中国外管局的一则指引放宽对机构使用RQFII额度灵活性或令闲置现象有所改观。

消息人士透露，5月底，中国国家外管局已下发RQFII额度管理操作指引，放宽对机构使用RQFII的投资额度灵活性及投资本金汇入期限制，指引即日已生效。

业内人士认为，此举对加速离岸人民币回流、提高人民币合格境外机构投资者使用RQFII效率等都大有裨益。

指引提出，RQFII额度可分为开放式基金额度、其他产品（或资金）额度，开放式基金额度可在多只（公募）开放式基金产品之间共享。开放式基金额度与其他产品额度相互调剂的，机构可通过主报告行向外管局申请。

一位中资托管行人士亦证实，“外管局发出的指引把RQFII额度分开放式基金和其他产品两大类型，额度在开放式基金产品中可以共享，也可以申请与其他产品额度调剂，这确实给机构带来了很大便利性。”

海通国际董事总经理章宜斌博士认为， “指引与监管思路一脉相承，RQFII从产品到机构已逐渐成熟，监管思路不再局限于具体产品，而是按公司来监管了，开始从试点转向常规化和市场化并重了。”

2011年外管局相关试点通知规定，人民币合格境外机构投资者在申请RQFII额度时需提交拟发行基金或产品情况等材料，而已取得投资额度的如自获批额度之日起1年内未能有效使用投资额度，外汇局会调减其投资额度直至取消。

另一位中资香港保险资管负责人亦表示，指引提高了投资者利用RQFII额度的灵活度和使用效率效率，“之前公募的额度归公募产品，调剂还需要单独申请；私募的额度归私募产品，不能共享和调剂，这次改进会受到市场欢迎的。

路透亦了解到，外管局此次还明确了放宽投资本金汇入期限制，除开放式基金外，其他产品（资金）应在额度获批后6个月内汇入投资本金，此次规定，可通过主报告行申请再延期6个月。

中国外管局最新数据显示，截止5月30日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)66家，获批额度共计2,362亿元人民币。仅5月份RQFII额度就增加了206亿元人民币。

2011年12月，中国证监会公布RQFII试点办法，第一批RQFII额度为200亿元人民币，共有21家机构获得核准。2012年4月，证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度，12月又再次增加2,000亿元额度，使RQFII总额度增至2,700亿元。去年7月证监会宣布，RQFII试点将在新加坡和伦敦等地进一步拓展。

目前RQFII投资额度已不断增大，而投资范围与比例业已逐步放宽，机构类型已从公募、券商、保险资管和商业银行向私募扩展。

**额度被闲置现象或有改观**

随着中国经济下行、A股的持续萎靡，曾炙手可热、“一票难求”的RQFII投资额度则面临闲置的尴尬，稀缺度明显下降。

华夏（香港）、易方达（香港）4月里相继发布公告称，已向外管局申请调整旗下基金产品的RQFII投资额度的使用计划，将原本批给华夏沪深300A股ETF及易方达中证100A股基金的投资额度，分别调低20亿元人民币，并申请将腾出来的这部分额度供基金管理人用于其他产品。

一位香港中资基金人士表示，市场对RQFII额度有着多元化需求，指引出来后，机构运用额度灵活性有增加，数百亿闲置额度会有所改观。

他所在公司计划在美国推出RQFII ETF产品，”本来额度只有5亿人民币，若市场认可和热销，那我们就直接调用公司剩余公募产品额度即可，不用再报批，美国一些基金分销商对此很有兴趣。“

然RQFII们申请调整投资额度的背后，是已取得的RQFII投资额度使用率低下。尤其是聚焦A股的ETF基金额度闲置尤为普遍。

以RQFII中的基金系为例，截至4月，基金系获得的RQFII额度超过1,200亿元人民币，但其中已发的公募基金产品最近规模在600亿元人民币左右，多家基金公司人士坦言，目前获批额度均未用完。

以港交所披露数据为例，累计获批140亿元RQFII投资额度的华夏沪深300A股ETF基金，当前的基金规模仅约67.5亿；而拥有50亿元RQFII投资额度的易方达中证100A股基金，当前的规模也仅19亿元。

章宜斌表示，指引是否会让闲置额度使用率上升目前难下定论，目前公募产品额度使用率普遍偏低，RQFII ETF的申购交易均不活跃，主因大部分中资机构在港及海外缺乏销售渠道，且中国经济和A股萎靡大环境所限。

但他认为，海外投资者对中国债券市场兴趣增加，监管对RQFII额度灵活放开，有助于一些额度转向固定收益产品，如债券专户产品。

上述保险资管负责人亦表示，公司刚获几十亿的额度，但因海外投资者对A股兴趣低，纯股型产品目前难发，公司还是会聚焦于固定收益产品。（完）

欲浏览RQFII额度及实际利用量，请点选：(link.reuters.com/jur89v)（数据来源：CEIC、BNPP）

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 52,387.3 149

2. 渣打 39,121.5 119

3. 星展 17,392.5 45

4. 法巴 12,970.2 43

5. 中国银行 10,548.7 19

**本周市场动态**

--全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock） 称，旗下北亚的分支获得中国外汇管理局批出20亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，为集团首个。

--根据销售文件，中国外运股份有限公司 三年期点心债周二晚间以4.55%定价，较初步指导利率4.65%低10基点（BP）。

--中银香港 拟于下周一推出首次豁免人民币万用寿险计划第二年的退保费用，以最低投资额30万元人民币、首年保证回报4厘计算，年利率达4厘，优于同年期定期存款。 （完）