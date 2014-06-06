中国货币市场：回购利率多微涨，欧洲央行降息强化国内宽松预期

路透上海6月6日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 多微幅上涨。市场人士表示，早间市场短期资金供给相对比较集中，致部分机构资金拆借较上日稍有难度，但整体流动性仍平稳宽松；不过跨月资金仍供不应求，显示不少机构在为半年末时点未雨绸缪。
他们并认为，监管层反复强调定向宽松，且欧洲央行降息等外围流动性宽松局面，也对国内提供一定支撑。在宏观经济下行压力下，市场资金面宽松预期再度强化，去年6月的“钱荒”不大可能再现，宽松局面有望延续到三季度。
“隔夜比昨天紧了一点，也没啥特别原因，就是机构供给比较集中，出完了有些就借不到了，”上海一银行交易员称，整体资金面还是比较平稳的；不过跨月资金需求大，出的机构有限，市场对跨月资金的态度是有备无患。
进入6月以来资金面持续宽松，华东一银行交易员表示，主要是同业业务受政策影响而大幅收缩，并且受到去年6月资金荒的影响，更多机构的资产错配减少，也在一定程度上减少了流动性的压力，同时央行货币政策适度偏松，都是现在流动性宽松的原因。
中国银监会今日稍早称，下一阶段要坚持稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持货币市场总体稳定；并要适时适度预调微调，盘活存量、用好增量，守住不发生系统性区域性金融风险底线。
此外，对于隔夜欧洲央行量化宽松，东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，欧洲央行降息且定向注资，令未来外围流动性更宽松，将对国内有一定支撑，因此认为三季度还会持续宽松局面。
“对国内流动性影响偏正面，就看央行货币政策如何博弈了，”上海一券商研究员称。
欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。
北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5959 2.5881 +0.78
七天 3.1613 3.0683 +9.30
14天 3.4414 3.4419 -0.05
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6300 3.5300 +10.00
七天 3.3500 2.8400 +51.00
14天 3.4300 3.2000 +23.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6400 2.6400 +0.00
七天 3.1600 3.0770 +8.30
14天 3.4400 3.4600 -2.00
Shibor
其中:隔夜 2.5808 2.5760 +0.48
七天 3.1500 3.0700 +8.00
三个月 4.8259 4.8393 -1.34
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)