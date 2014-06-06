《全球汇市一周综述》欧洲央行调降三大利率，欧元先抑后扬或续跌

整理 白云

路透北京6月6日 - 在通胀数据持续疲弱的情况下，欧洲央行终于动了真格，出台一系列政策举措预防通缩，提振经济。该央行将三大利率调降至纪录低位，并首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用。这项市场期待已久的决定公布后，欧元/美元起初下跌，触及四个月低点，之后在轧空行情推动下反弹，但分析师认为欧元可能很快恢复下行走势。

路透6月汇率调查显示，欧元或需跌至1.30美元才能满足欧洲央行推高通胀的期待，而达到该水准可能还要一年时间。

展望下周，中国将公布贸易、CPI、PPI、固定资产投资、工业增加值等数据。此外，还将迎来欧元区和英国工业生产，德法通胀率，以及美国企业库存、零售销售、消费者信心指数和PPI。韩国、新西兰央行亦将宣布利率决定。这些数据和央行政策决议将为汇市提供更多指引。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

简体 link.reuters.com/beq89v

繁体 link.reuters.com/ceq89v

**欧洲央行调降利率**

欧洲央行(ECB)政策决定无疑是本周汇市最受关注的事件。周四该央行多管齐下向经济注资，推出一系列政策举措抗击低通胀，提振区内经济，还承诺在必要时采取进一步行动。

ECB将三大利率调降至纪录低位，以避免欧元区出现日本式通缩的风险，幷拉低欧元汇率。ECB首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，想迫使银行向中小企业放贷。

ECB宣布政策决定前，欧元在窄幅区间内交投。政策声明发布后，欧元兑美元大跌，触及1.3504美元的四个月新低。不过之后欧元稳扎稳打，止跌反弹，纽约尾盘报1.3658美元，当日升0.44%。周五亚洲盘初，欧元整理涨势，约报1.3662美元。

周五美国将公布非农就业报告，预计将显示就业增长放缓，但不大可能影响美联储调整宽松货币政策的进程。

在美国非农就业数据公布前，欧元可能测试1.3688/90美元的阻力位。

由于市场早就对ECB采取行动有所预期，因此迅速展开获利了结，引发轧空行情，欧元反弹至1.3670的高位。

“短期而言，我们担忧欧元将走高，特别是考虑到过去12个月每次ECB会议后欧元都倾向上行，”德意志银行策略师George Saravelos称。“我们会策略性地做多欧元/美元，希望汇价回升至今年交投区间的顶部。”欧元2014年高位是近一个月前创下的1.3995美元。

但其他分析师认为，欧元可能很快恢复下行走势。巴黎银行分析师建议在1.3620美元卖出欧元，目标位为1.3200，停止位在1.3820。

美国非农就业报告将于周五1230GMT出炉，路透调查显示，美国5月非农就业岗位料增加21.8万个，低于4月增幅，但高于之前六个月的均值。

**路透月度汇率调查**

路透6月汇率调查显示，欧元或需跌至1.30美元才能满足欧洲央行推高通胀的期待，而达到该水准可能还要一年时间。64位受访分析师中，仅有四位预估欧元在未来三个月会达到1.30美元。认为未来六个月内会达此汇价的分析师有20位，平均预估结果为2015年5月底。

随着市场充分认识到英国央行和欧洲央行的货币政策道路渐行渐远，未来一年英镑兑欧元料稳步走升。分析师普遍预期英国央行将成为最先开始升息的主要央行。

调查显示，欧元/英镑一个月后将在0.810英镑，六个月和一年后分别在0.798和0.788。英镑/美元将保持相对稳定，预计一个月后在1.68美元，六个月和一年后的目标位为1.67和1.65。

**下周经济消息面**

本周日中国将公布进出口贸易数据，下周公布PPI、CPI、固定资产投资、社会消费品零售销售总额、工业增加值和房地产销售等数据，势必影响澳元走势，因为中国是澳洲重要的出口市场。