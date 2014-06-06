路透基点：11家银行加入宏桥集团再融资案，金额降至5.8亿美元--TRLPC

台湾经济指标预测--4月21日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
路透香港6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，11家银行加入中国铝材生产商宏桥集团及其子公司三年期再融资案，金额由7亿美元降至5.8亿美元。
法国巴黎银行及ING银行各承贷7,500万美元，加入牵头行兼簿记行(MLAB)之列，原有的三家MLAB为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、东方汇理银行和苏格兰皇家银行，各承贷7,000万美元。
其他参贷行包括：Qatar National Bank(5,000万美元)、法国兴业银行(5,000万美元)、中信银行(3,000万美元)、恒生银行(3,000万美元)、台湾银行香港分行(2,000万美元)、彰化银行(1,500万美元)、合作金库银行(1,000万美元)、友利银行(1,000万美元)、板信银行(500万银行)。
已在6月2日当周举行签约。
该案包括中国宏桥集团借款4.9亿美元，其子公司山东宏桥新型材料有限公司借款9,000万美元。
先前已报导，贷款平均年限为2.5年。
利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点。
银行分四个层级参贷：承贷7,000万美元或以上，授予牵头行头衔，可获225基点费用，最高综合收益410基点；若承贷5,000-6,900万美元，亦授予牵头行头衔，可获200基点费用，综合收益为400基点。成为安排行，须承贷3,000-4,900万美元，可获187.5基点费用，综合收益为395基点；成为协办行，须承贷1,500-2,900万美元，可获162.5费用，综合收益为385基点。
山东宏桥新型材料上次入市融资是在2013年1月。当时办妥了一笔三年期与大宗商品相关的融资。筹资规模原定为2亿美元，后来上调至3.3亿美元。共有13家银行参与联贷。
1月贷款的最高综合收益为455个基点，利率较LIBOR加码330个基点，平均期限两年。2012年9月山东宏桥签约一笔5亿美元三年期贷款，最高综合收益为501个基点，利率为较LIBOR加码330个基点，平均年限为1.75年，有11家银行参与。
宏桥集团是中国第四大铝材生产商，也是第二大民营铝材厂商。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- *外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月21日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单254亿台币。 --89乙1期17息19.68125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币。 --台电交割五年期公司债77.5亿台币。 --富邦人寿发行65亿台币无到期日累积次顺位公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)5,386.7亿台币： 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.