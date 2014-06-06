路透基点：11家银行加入宏桥集团再融资案，金额降至5.8亿美元--TRLPC

路透香港6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，11家银行加入中国铝材生产商宏桥集团及其子公司三年期再融资案，金额由7亿美元降至5.8亿美元。

法国巴黎银行及ING银行各承贷7,500万美元，加入牵头行兼簿记行(MLAB)之列，原有的三家MLAB为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、东方汇理银行和苏格兰皇家银行，各承贷7,000万美元。

其他参贷行包括：Qatar National Bank(5,000万美元)、法国兴业银行(5,000万美元)、中信银行(3,000万美元)、恒生银行(3,000万美元)、台湾银行香港分行(2,000万美元)、彰化银行(1,500万美元)、合作金库银行(1,000万美元)、友利银行(1,000万美元)、板信银行(500万银行)。

已在6月2日当周举行签约。

该案包括中国宏桥集团借款4.9亿美元，其子公司山东宏桥新型材料有限公司借款9,000万美元。

先前已报导，贷款平均年限为2.5年。

利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点。

银行分四个层级参贷：承贷7,000万美元或以上，授予牵头行头衔，可获225基点费用，最高综合收益410基点；若承贷5,000-6,900万美元，亦授予牵头行头衔，可获200基点费用，综合收益为400基点。成为安排行，须承贷3,000-4,900万美元，可获187.5基点费用，综合收益为395基点；成为协办行，须承贷1,500-2,900万美元，可获162.5费用，综合收益为385基点。

山东宏桥新型材料上次入市融资是在2013年1月。当时办妥了一笔三年期与大宗商品相关的融资。筹资规模原定为2亿美元，后来上调至3.3亿美元。共有13家银行参与联贷。

1月贷款的最高综合收益为455个基点，利率较LIBOR加码330个基点，平均期限两年。2012年9月山东宏桥签约一笔5亿美元三年期贷款，最高综合收益为501个基点，利率为较LIBOR加码330个基点，平均年限为1.75年，有11家银行参与。