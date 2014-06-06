台湾货币市场：临周末资金情势仍平稳，但一周拆款高位下行遇阻力

* 周末前资金情势趋于平稳，短率持平

* 下周11-12日的上缴国库仍令银行不敢大意

* 短票利率仍持稳

* 一年期定存单标售符合预期

记者 高洁如

路透台北6月6日 - 台湾银行间短率区间高位周五大致平稳。资金调度人士表示，市场短钱仍相当充裕，不过银行间仍对下周11-12日将上缴国库的大笔资金不敢大意，因此只要是五天内的拆出，利率都好谈，但跨过五天的拆款利率高位下行则遇阻力。

银行交易人士表示，月初的资金情势虽然很宽裕，但是银行对下周的税款上缴则仍保守以对，大笔资金在11-12日仍希望自行保留在帐上，因此只要落点跨过这二日，利率都偏高，较以往月初时的利率要高出1-1.5基点左右。

〞虽然月初一定宽松，但那二天要缴1,200亿以上，大家还是会怕怕的，〞一位票券商交易员表示。

根据财政部指出，6月11日(周三)是银行对个人综所税扣款日，当日缴交予台银，今年预估有600亿台币左右。6月12日(周四)则是银行对个人综所税信用卡扣款日，交易人士预估今年金额也将有600亿台币左右。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公库。

台湾央行周五公布，标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.519%，符合市场预期的0.52%附近。

一位大型银行资金调度人士表示，这显示市场预期台湾央行仍将持续宽松的态度不变，此外，欧洲央行进一步的宽松举措，也让台湾央行升息的预期将更弱化。

欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。

欧洲央行将存款利率降至-0.1%。将指标再融资利率降至0.15%，并将隔夜贷款利率降至0.4%。台湾央行将在26日召开理监事会议，先前央行已连11季维持重贴现率在1.875%。

本地时间13:50时： --台币兑美元 暂收升6.3分报30.025。 --台湾加权股价指数 收跌0.07%，报9,134.46点。 --银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，同上日；两周期拆款利率高位暂在0.445%，也同上日。

**短票利率平稳**

短票市场方面，票券商表示， 周末市场资金很多，短票去化不成问题，利率平稳。

今日银行端30天期自保短票利率平稳，大多成交在0.58-0.59%。投信和寿险一个月短票利率交投则在0.57-0.58%，与上日相同。

周五央行存单到期1,119亿台币，存单发行待稍晚公布。 下周央行存单到期共1兆1,943亿台币，分别是周一3,154亿，周二968亿，周三791.5亿，周四3,392亿以及周五3,637.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备负180亿台币，累计超额准备为负56亿台币、加计前期1%的超额准备为2,031亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率则持平。资金调度人士指出，虽然投信端仍有部分资金进出，多缺不一，但寿险及银行端的资金供应充足，利率平稳，市况平顺。

展望下周，市场人士指出，证券商及票券商均为跨月资金的调度暖身，部分票券商今日只收受跨月资金，婉拒月内短钱，不过投信对跨月资金的供应显得保守，寿险及银行跨月供应难度较小，但能供应的规模仍相对有限。

〞看看下礼拜的跨月资金供应怎么样，应该陆陆续续可以跨过去。〞一证券商交易员说。

此外，交易员表示，已有企业法人先行框住券源提供跨月资金，但数额仍少，〞虽然开心但还不到放宽心，〞将陆续寻求跨月资金的供应。

下周(11日、12日)虽有个人综所税的扣款，以及中龙钢铁高达120亿台币的公司债交割，但交易员认为对RP市场的影响将有限，因月初回流的资金供应量看来相当充足，让市场不至于太过担心。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，均与上日相同。