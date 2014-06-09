路透专访：中国中兴通讯借4G东风提高未来智能手机出货量--副总

* 中兴通讯明年智能手机出货量八千万部

* 今年终端业务部门营收增长15%左右

* 2016年公司智能手机出货量达1亿部

作者 林琦

路透上海6月9日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯 高层周一在上海表示，随着4G（第四代移动通讯）网络在全球主要市场的推广，公司将借此东风扩大智能手机出货量。公司计划明年智能手机出货量达8,000万部，其中4G手机占六成以上。

今年公司设定的智能手机出货量目标为6,000万部，其中4G手机占四成左右，2013年实际销售4,200万部。负责手机和平板等终端业务的公司执行副总裁曾学忠表示，公司将继续走精品路线，相信今年终端部门的营收增长15%左右，同时对盈利大幅增长有信心。

“4G给了我们弯道超车很好的机遇。”他在接受路透专访时指出，今年全球4G市场主要是在中国、美国、日本、韩国和澳洲等市场，明年将进一步在欧洲和亚太市场铺开。

他预计，三四年以后全球约七成手机都是智能手机，而中国和美国将肯定跻身全球最大的单一市场之列。

中兴通讯旗下三块主要业务分别为运营商网络设备、终端、政企事务及其他，其中网络设备仍占据公司营收半壁江山，终端业务贡献近三成营收。

中兴通讯是全球第七大智能手机生产商。第一季，中兴手机已跻身美国市场前四名，并且在美国预付费市场上排名第二，仅次于三星电子 。中兴亦是中国市场上最早推出4G手机的智能手机厂商。

不过目前而言，三星电子和苹果 瓜分了全球智能手机行业几乎所有的利润，其他厂商的毛利很低。而过去以贴牌生厂为主的中兴通讯等中国手机生产厂，一度被外界认为其手机利润趋近零。

中兴通讯年报显示，去年公司终端部分毛利为14.81%，远低于公司其他产品，如运营商网络和电信软件系统等分支业务均在30%左右。而全球手机大厂苹果 2013财年的毛利高达37.6%，三星电子去年毛利为40%。

**走精品路线**

中兴通讯的手机策略有了明显转变，自有品牌手机占比已提高至六成，毛利率成为更关注的目标。去年底刚接手终端业务的曾学忠指出，公司关注焦点正由运营商逐步向用户端倾斜，同时减少机型数量，走精品路线，目前公司已减少了近一半的机型。

打通零售渠道是这一转型战略不可或缺的。他介绍说，今年在中国市场上，公司除了强化与中国移动 三大运营商的合作，还加强与线上线下零售端渠道的合作，例如在苏宁 、国美 和迪信通等家电零售连锁店中开设1,000家中兴品牌店中店；并与京东 、天猫等线上渠道展开紧密合作。

同时，公司的双品牌战略已见成效，被定位于中高端照相手机的子品牌努比亚（Nubia），正逐步被国内外消费者所接受。中国国家主席习近平夫人彭丽媛在出访欧洲时公开使用Nubia Z5 Mini，该款手机被消费者戏称为“国母手机”。而3月新发布的Nubia X6手机，更是成为消费者抢购商品。

他透露，努比亚今年销量将是数百万部。此前负责Nubia业务的总经理倪飞曾预计，今年努比亚销量同比增长至少300%。

中兴品牌下的几款主打手机产品亦受到市场欢迎。天猫中兴官方旗舰店近期曾就新机型中兴天机（Grand SII）推出七轮申购，都被很快抢购一空，其网上预约量逾一千万部。

“产品若获得市场认可，我们将一代代延续下去， ”曾学忠说，今年将会推出一些优秀手机产品的升级版和优化版，例如下半年公司将推出面向美国职业篮球联盟（NBA）球迷的手机。

他说，公司的目标是提供消费者可负担得起的精品手机，简单而言就是高性价比，这样才能赢得消费者喜爱，公司业务才能持续增长。

公司设定的2016年的智能手机销售目标是1亿部，其远景目标是成为全球消费电子领域品牌。不过其在终端业务的发展估计会遇到强劲挑战，不仅要与三星苹果等国外知名大厂竞争，联想 、华为 及小米等中国同行亦在致力发展其智能手机业务，例如成立仅四年的小米公司，已提出明年销售1亿部的目标。