《中国信用市场观察》停止正回购时间窗口临近

作者 徐永

路透上海6月6日 - 自2012年以来中国央行选择下半年重启逆回购的一幕可能再现。近期正回购虽持续操作，但已连续四周向市场投放流动性，叠加6月20日债市心理关口临近的因素，适时停止正回购，重启逆回购的时间窗口正在临近。

原因在于，6月份流动性环境一般面临大行分红购汇和半年末时点考核的抽紧，过去两年还分别面临外汇占款流入放缓，QE退出预期及同业业务扰动等利空因素，央行当年半年时点后重启逆回购并在下半年持续操作调剂流动性，较好地稳定了银行间流动性预期。

2012年全部金融机构口径下外汇占款全年增加规模仅为4,946亿元人民币，而之前一年是27,792亿。

今年以来，外汇占款因人民贬值预期，金融机构口径下的月度增量和2012年类似，再次全面低于去年。此前5月份，央票到期激发重启的预期，央行也没有再操作。

从正回购操作本身来看，下周过后，到期量将持续低位，未来四周的到期量分别为1,840亿,650亿，300亿和700亿，从稳定流动性的角度而言，可以预期未来几周正回购缩量的概率较大，同时也就增加了逆回购重启的可能性。

不过也要看到，在定向宽松和同业业务监管等因素支撑下，银行间上半年流动性一直保持充裕状态，也是债券牛市的重要原因。

路透本周五消息，中国数家中小型金融机构已于近期获得1,000亿元人民币再贷款，定点投向于农村建设。该笔再贷款已于上个月底收到。

而业内人士此前已证明，中国央行已定向国家开发银行 下发逾千亿元的再贷款，专项用于支持棚户区改造。并称定向投放将成为今年的常用货币政策工具，不排除此后每个月都有千亿元左右的投放。

可以看到，今年和2012年的情况类似：基本面较弱预期，外汇占款流入放缓，央行在准备金率方面都做了一些下调（2012年是全面下调，今年是定向降准），不同的是，央行今年强化了再贷款工具的结构性调节功能。

因此，重启逆回购的概率，从货币政策工具箱选择而言，会因再贷款的频繁运用，必要性遭到削弱；从价格信号而言，央行今年年初启动正回购操作后，虽然货币市场利率总体宽松，但中标利率一直并没有下调，对银行的信用扩张，央行可能仍然保持了某种忌惮，这也会成为央行是否重启逆回购的障碍。

另外，本周欧洲央行本周为抗击通胀，提振经济将三大利率调降至记录低位，欧洲版QE因停止购债冲销操作和4，000亿欧元的定向长期再融资操作，可能也会启动，国内外汇占款流入的放缓，可能会因欧洲版QE得到一定改善。

且停止正回购和重启逆回购之间，央行可选的工具可能还SLF和SLO，甚至降息和全面降准等。

**流动性乐观预期**

不管未来正回购走向如何，6月份流动性传统利空因素较多的时间，虽然央行的货币政策操作目标并不着眼维稳债市，但若流动性冲击较大，央行的对冲操作可能仍会使得流动性问题不大。

流动性乐观预期的结果，就是利率债收益率本周继续有较大幅度的下行，短端大于长端，国债收益率曲线有牛陡的迹象。

银行配置力量的继续保持，为利率债的收益率继续下行也提供了可能，5月份的托管数据显示，商业银行5月份继续增持国债850亿元，前四个月的月增量分别为-92亿元人民币，-33亿，-161亿和651亿。

虽然本周四国债期货和现券均出现了大跌调整，但从周五的表现来看，期货和现券均持稳，显示虽然市场短期可能有调整压力，但牛市可能尚未结束。

信用债方面，流动性支持和利率债的下行，信用债本周仍然以收益率下行为主,不过从评级利差和高收益债的表现来看，虽然交易所高收益债近期表现抢眼，涨幅较大，交易性机构的热情参与似乎有带动市场风险偏好回升的势头。

但从评级利差来看，以5年期中短期票据AAA和AA-，以及5年期城投债AAA和AA-为例，前者今年以来持续扩大，后者5月中旬之前一直在收窄，但近期又有所扩大，显示机构的风险偏好可能仍然较为保守。

这会令信用债整体走势而言，可能仍会是评级分化的表现，不过潜在利好消息在于，路透本周信用债评级跟踪统计显示，在10多项发行人评级调整事项中，仅有三项负面调整，超过10项的调整为正面调整。