路透伦敦6月6日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元大幅跳动100个点子，终于突破区间跌至1.35美元整数位及2月3日低点上方。动能看似已转多，但在大幅向上攀升之前，料有数度下探1.35的企图。
美元/日圆：今日在102.70日圆处形成向下空头排列，阻力位在从2月26日和6月13日低位以及从4月底开始高位所连结起来的一道不连贯长期趋势线。汇价可能在102找到一些支撑，但若跌破的话将下探100.80日圆。
欧元/英镑：汇价今日形成一个多头蜻蜓十字星，支持日线图上相对强弱指标的多头背离。相对强弱指标已突破一条下行趋势线，显示汇价可能走高。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3646 1.3658 -0.09 -0.72 1.3745
美元/日圆 102.28 102.38 -0.10 -2.87 105.30
欧元/日圆 139.58 139.89 -0.22 -3.49 144.63
美元/瑞郎 0.8914 0.8912 +0.02 -0.16 0.8928
英镑/美元 1.6812 1.6820 -0.05 +1.55 1.6556
美元/加元 1.0913 1.0923 -0.09 +2.76 1.0620
澳元/美元 0.9348 0.9339 +0.10 +4.88 0.8913
新西兰元/美元 0.8522 0.8498 +0.28 +3.85 0.8206
欧元/瑞郎 1.2167 1.2174 -0.06 -0.85 1.2271
欧元/英镑 0.8115 0.8120 -0.06 -2.19 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0785 9.1012 -0.25 +2.61 8.8474
美元/挪威克朗 5.9820 5.9818 +0.00 -1.39 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李婷仪 审校 王冠中)