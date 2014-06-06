中国票据市场：转贴利率续跌，资金预期平稳料走低空间仍存

路透上海6月6日 - 中国银行间市场票据转贴利率本周继续小跌。交易人士表示，月初银行间资金面不改宽松局面的支撑下，机构收票意愿有所增强，且场内票源相对上月末稍增，推动转贴利率持续走低。

他们并认为，虽然半年末时点临近，机构信贷规模调整压力难以消除，但在央行稳健偏松的流动性调控态度下，资金面预期较为平稳，料转贴利率继续走低的空间仍存。

“转贴利率跌了一点，六个月左右的票据转贴年化收益率在4.90%左右了，收票机构多起来了，月初资金面比较宽松是主因吧，”华东一银行交易员称。

他还认为，当前市场都在赌半年末资金面状况，有的机构认为货币市场的资金利率还存在继续下行的可能性，半年末及季末的资金面基本没有问题，甚至通过期限错配来盈利，而从央行当前态度来看，这种预期并不是完全没有理由。

银行间资金市场周五主要回购利率 多微幅上涨。市场人士表示，市场短期资金供给相对比较集中，致部分机构资金拆借较上日稍有难度，但整体流动性仍平稳宽松；不过跨月资金仍供不应求，显示不少机构在为半年末时点未雨绸缪。

不过他表示，半年末信贷调整压力要从本月中旬才会逐步体现，接下来还是要继续观察资金面变化，虽然大幅收紧概率不大，但是届时为冲信贷规模而出票的机构肯定会增多。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7735/4.6796 5.1754/5.1008 5.4943/5.4120

上周五 4.9274/4.8393 5.2482/5.1449 5.5887/5.4513

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变动 -15.39bp/-15.97bp -7.28bp/-4.41bp -9.44bp/-3.93bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7748%，上周五报在4.8006%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。