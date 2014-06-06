新兴汇市：多数新兴亚币上涨，受益于欧央行放松政策和人民币强势

泰铢本周迄今已经上涨0.9%，表现超出其它新兴亚币；泰国股市 有望录得1月以来最佳单周表现，因市场对军政府即将公布的经济改革计划报有期望。
菲律宾披索 上涨，因银行间投机客增加该货币持仓量，在此期间政府公债价格走升。
周四欧洲央行将利率降至纪录低位，并公布了一系列措施以向欧元区经济注入流动性，并承诺在必要时通过进一步行动来抵御通缩。
不过，分析师表示，像印尼卢比等新兴亚币的走势可能仍要落后，因该国存在经常帐赤字，并且外汇当局干预市场。
本周印度卢比 下滑0.1%，央行干预本币以限制其进一步上涨。印度卢比是今年迄今表现最好的亚洲货币。韩元 也因汇市干预而下挫。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.25 102.42 +0.17 +2.96 105.28
坡元 1.2520 1.2524 +0.03 +0.89 1.2632
台币 30.080 30.088 +0.03 -0.43 29.950
韩元 1019.70 1020.50 +0.08 +3.50 1055.40
泰铢 32.52 32.67 +0.46 +1.05 32.86
菲律宾披索 43.63 43.82 +0.44 +1.76 44.40
印尼卢比 11830.00 11850.00 +0.17 +2.79 12160.00
印度卢比 59.19 59.33 +0.24 +4.41 61.80
马币 3.2140 3.2285 +0.45 +1.91 3.2755
人民币 6.2505 6.2548 +0.07 -3.15 6.0539
(完)
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(编译 艾茂林/洪曦; 审校 蔡美珍/高琦)