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亚洲 | 2014年 6月 6日 星期五 16:31 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币上涨，受益于欧央行放松政策和人民币强势

泰铢本周迄今已经上涨0.9%，表现超出其它新兴亚币；泰国股市 有望录得1月以来最佳单周表现，因市场对军政府即将公布的经济改革计划报有期望。

菲律宾披索 上涨，因银行间投机客增加该货币持仓量，在此期间政府公债价格走升。

周四欧洲央行将利率降至纪录低位，并公布了一系列措施以向欧元区经济注入流动性，并承诺在必要时通过进一步行动来抵御通缩。

不过，分析师表示，像印尼卢比等新兴亚币的走势可能仍要落后，因该国存在经常帐赤字，并且外汇当局干预市场。

本周印度卢比 下滑0.1%，央行干预本币以限制其进一步上涨。印度卢比是今年迄今表现最好的亚洲货币。韩元 也因汇市干预而下挫。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.25 102.42 +0.17 +2.96 105.28

坡元 1.2520 1.2524 +0.03 +0.89 1.2632

台币 30.080 30.088 +0.03 -0.43 29.950

韩元 1019.70 1020.50 +0.08 +3.50 1055.40

泰铢 32.52 32.67 +0.46 +1.05 32.86

菲律宾披索 43.63 43.82 +0.44 +1.76 44.40

印尼卢比 11830.00 11850.00 +0.17 +2.79 12160.00

印度卢比 59.19 59.33 +0.24 +4.41 61.80

马币 3.2140 3.2285 +0.45 +1.91 3.2755

人民币 6.2505 6.2548 +0.07 -3.15 6.0539

(完)

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