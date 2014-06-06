英国经济：财相欧思邦称需留意房价与房市债务

路透伦敦6月6日 - 英国财政大臣欧思邦周五指出，英国需留意上升的房价及债务。今天稍晚国际货币基金组织(IMF)将公布的报告可能提出有关这方面的担忧。

英国的房价正以金融危机前以来的最快增速上涨，4月时欧思邦曾表示有必要密切关注房市。

IMF总裁拉加德周五稍晚将提出IMF对英国经济的年度评估报告。欧思邦在英国广播公司(BBC)电台访问说，拉加德也正密切注意英国的房地产市场。

“我和拉加德均认为，我们必须对房市债务增加保持警惕。看到房价上扬时，必须留意。”欧思邦称。

“我已提供英国央行做好这项工作的工具，如果它们看到市场发展到会让英国经济陷入风险，应毫不犹豫地运用那些工具。”