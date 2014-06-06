《路透晚报》--6月6日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--G7国家寻求达成一系列自由贸易协议，中国和俄罗斯受冷落

七国集团(G7)领导人承诺达成一系列自由贸易协议，尽管公众的反对声不断增强。这些协议若能够达成，将彻底改变全球贸易格局。八项意义深远的协议，涵盖全球逾80%的经济规模，但实际上却冷落了中国和俄罗斯，同时还招致一些抗议，尤其是在欧洲。

这是继多哈回合全球贸易谈判破裂后最具雄心的一轮贸易自由化协商，英国、法国、德国、意大利、日本、加拿大和美国希望打造一个拥有近10亿人口的市场，并制定出其它经济体可能也不得不遵守的全球贸易规则。

--日本厚生劳动大臣称，首相指示加快检视GPIF的资产配置情况

厚生劳动大臣田村宪久表示，首相安倍指示其加速检视政府退休投资基金(GPIF)的资产配置情况。他还指出，现在还无法断言GPIF何时能完成对配置目标的检视。本周稍早，厚生劳动省完成对公共养老金体系的评估，为GPIF检讨资产配置铺平道路。GPIF检讨资产配置的计划，料将加大股票投资，减少债市投资。

--德国出口与工业生产数据暗示第二季经济开局不错

德国4月出口增长创下近两年来最快速度，工业生产亦实现增长，暗示这个欧洲最大经济体第二季开局强劲。由于冬季天气异常温暖，第一季经济创出三年来最快增速，但广泛预计第二季增长放缓。德国央行周五上调今年经济增长预测，突显出欧元区各国差距拉大。德国央行在其半年度预测中称，预估今年经济增长1.9%，12月时的预测为增长1.7%。

--欧元区4月未来通胀压力指标虽有上升，但依然温和--ECRI

美国经济周期研究所(ECRI)公布的周期性趋势预测指标显示，4月欧元区未来通胀率指标(EZFIG)从3月的92.9小幅升至93.3。上日欧洲央行下调了利率，并出台其他货币宽松措施。

--独家：美国威胁要法国巴黎银行拿出160亿美元来了结指控

知情消息人士透露，与法国巴黎银行谈判的美国当局一度暗示，该银行可能需要支付高达160亿美元的罚金，以了结有关该行违反美国对个别国家制裁行动的指控。此前巴黎银行提出金额约为10亿美元。虽然消息人士称160亿美元的价码只是谈判手段，但这足以表明罚金不断创纪录高位的趋势。摩根大通去年为和解多项抵押贷款相关民事指控支付了130亿美元。

--英国贸易数据

据英国国家统计局公布的估算数据，英国4月全球商品贸易逆差扩大至89.24亿英镑，高于市场预估的逆差86.5亿，因化学及制造品出口减弱，4月整体商品与服务贸易逆差扩大至18.43亿英镑。

[市场摘要]

--日本股市：收平但创七周来最大单周涨幅，盘中触及两个月高点

日经指数周五收平盘，盘中曾触及两个月高点，因欧洲央行降息至纪录低位，提振美股隔夜创新高。日经指数收报15,077.24点。本周该指数涨3.0%，为七周来最大单周涨幅。东证股价指数升0.2%，JPX-日经400指数涨0.1%。

--中国股市：沪综指收跌，欧洲央行刺激举措难解中国经济硬着陆担忧

沪综指收市下跌。分析师指出，尽管欧洲央行昨出台刺激举措有助于强化国内宽松预期，但市场仍纠结于中国经济成长放缓或可能硬着陆等方面的担忧，早盘银行券商股一度领跌，不过下档2,000点整数关口支撑仍强，尾市大盘扳回一些跌幅。

沪综指收报2,029.956点，跌10.922点或0.54%，全周累计下跌0.45%。

--香港股市：恒生指数周线下滑，澳门博彩类股拖累大盘

香港股市收低，周线下滑，结束连续三周上涨走势，受中资银行和澳门博彩类股拖累。恒生指数收低0.7%至22,951.00点。恒生国企指数收低0.2%。两个股指盘中走势震荡。

--汇市：欧元小跌，关注美国非农就业报告

欧元小跌，此前由四个月低点大幅反弹，欧洲央行在市场的期待中终于放宽政策，投资者锁定获利。

欧元最新报1.3631美元，跌0.2%，但高于周四触及的低点1.3503。周四欧洲央行(ECB)降息至纪录低位，存款利率首次降至负值。美元兑日圆下跌0.1%，来到102.27。

--欧元债市：多个二线国家公债收益率触及新低，此前欧洲央行祭出刺激举措

欧元区较低评级国家政府公债收益率(殖利率)跌至记录新低，因欧洲央行祭出新一波刺激举措，对抗通缩威胁并支撑欧元区脆弱的经济复苏，使市场受到鼓舞。0816GMT意大利10年期公债收益率跌12个基点，报2.83%；德国10年期公债收益率跌4个基点，报1.319%。

--国际油市：布兰特原油持稳109美元略下方，周线恐连二跌

布兰特原油小升，在每桶109美元略下方徘徊，但有可能连续第二周周线下跌，因乌克兰紧张局势缓和，且供应充裕。市场乐观地预期，欧元区的货币刺激举措将有助于经济成长并提振需求，这种预期帮助限制油市近期跌势。

0822GMT，布兰特原油小升0.13美元，报每桶108.92美元。美国7月原油合约跌0.08美元，报102.40美元。

--金属期市：伦铜可能创出3月来的最大周线跌幅，受累于青岛港调查

伦敦期铜跌至三周低点，并可能连续第二周下跌，因对中国青岛港金属融资调查的担忧，盖过了对中国经济成长的乐观看法。

0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.56%至每吨6,742美元。上海期交所主力8月期铜合约上涨0.4%，至每吨48,260元人民币(7,700美元)。

--全球金市：金价持坚，投资者关注美国非农就业报告

金价守住隔夜强劲涨幅，有望录得三周来首周上涨。之前欧洲央行推出一系列刺激举措，向区内经济注资。但投资者仍不愿大举持仓，他们在等候美国今日稍晚公布的非农就业报告。