中国债市：IRS变化不大，现券获利卖盘再浮现限缩早盘跌幅

路透北京6月6日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五变化不大。市场人士表示，现券获利卖盘再次浮现后，带动IRS利率上探，进而收复了早盘的跌幅。
上海一银行资深交易员称，"IRS跟昨天水平差不多。一方面正回购利率顶在4%，持有IRS的carry(利差)越来越薄，有人获利回吐；另一方面，IRS跟随现券还是比较明显的，比如五年期，有人有中长期政金债卖不出去，就可以pay(付固息债收浮息债)五年IRS对冲。"
其进一步指出，现券收益率上探后，马上就会有试探性买盘；个人预计IRS短期将震荡走低，未来关注28天正回购是否会缩量或下调利率。
上海另一银行交易员也预计，年中前资金面整体或都不会很紧，现券和IRS利率大方向还应往下。
中国人民银行公开市场连续第四周净投放，单周净投放730亿元人民币。本周面对企业所得税汇算清缴和例行存款准备金清算的冲击，央行大额净投放，扶助呵护之情不言自明，市场流动性宽松预期进一步加强。
市场人士并指出，5月下旬财政资金投放快于往年，汇算清缴季节性影响料小于预期，助益市场流动性进一步显好。虽然短期内全面下调法定存款金率政策尚难看到，但市场实际资金成本低于正回购指导利率，整体预期偏暖，债市牛市基础仍在。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3100/3.4125 3.4325/3.5175 3.6625/3.7413 3.8575/3.9525 3.8613/4.1200
上日 3.3107/3.4160 3.4157/3.5060 3.6350/3.7280 3.8340/3.9280 3.8333/4.1533
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变动 -0.0007/-0.0035 +0.0168/+0.0115 +0.0275/+0.0133 +0.0235/+0.0245 +0.0280/-0.0333
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)