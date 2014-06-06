英国经济：央行调查显示，公众对于未来12月加息的预期升温

路透伦敦6月6日 - 英国央行委托进行的一项调查在周五显示，英国人对于明年加息的预期持续升温，尽管英国通胀率预估呈现下滑。

英国央行5月的通胀态度调查报告显示，42%的受访英国人预计央行将在未来12个月里加息，该比例为2011年5月以来最高，2月调查时预期升息的受访者比例为40%。

不过，对于未来一年通胀率的预估已经降至2.6%，为2010年2月以来最低，前次调查时预估是2.8%。

英国人还调降了对于未来两年和五年的通胀率预估。

通胀数据料支持英国央行不急于升息的想法。但调查显示，每五个受访者中就有一人认为升息对于国家经济是最好的举措，2月调查时持该看法的受访者比例为16%。

该调查在5月8日-13日期间进行，由调查公司GfK NOP主办，共访问了1,986人。（完）