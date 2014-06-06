英国经济：央行调查显示，公众对于未来12月加息的预期升温

澳新汇市：澳元持稳而新西兰元小跌，市场聚焦法国大选
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
路透伦敦6月6日 - 英国央行委托进行的一项调查在周五显示，英国人对于明年加息的预期持续升温，尽管英国通胀率预估呈现下滑。
英国央行5月的通胀态度调查报告显示，42%的受访英国人预计央行将在未来12个月里加息，该比例为2011年5月以来最高，2月调查时预期升息的受访者比例为40%。
不过，对于未来一年通胀率的预估已经降至2.6%，为2010年2月以来最低，前次调查时预估是2.8%。
英国人还调降了对于未来两年和五年的通胀率预估。
通胀数据料支持英国央行不急于升息的想法。但调查显示，每五个受访者中就有一人认为升息对于国家经济是最好的举措，2月调查时持该看法的受访者比例为16%。
该调查在5月8日-13日期间进行，由调查公司GfK NOP主办，共访问了1,986人。（完）
(编译 高琦 审校 王冠中)
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：