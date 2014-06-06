《全球汇市》欧元持坚，关注美国非农就业报告

一些分析师仍认为欧元可能会很快重启跌势。法国巴黎银行建议在1.3620美元处卖出欧元，目标位1.3200，停止位在1.3820。
“欧元/美元在声明发布后上涨，但我们认为这是加码空仓的好机会。”他们说。
欧元反弹给美元指数带来压力。美元指数 最新报80.311，周四曾触及四个月高位81.020。
美元兑日圆 下滑0.2%，报约102.24日圆。
路透调查分析师预计5月美国非农就业岗位增加21.8万个，低于4月增加的28.8万个。不过预估区间较以往更宽，在增加11万到32.5万个之间。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3638 1.3658 -0.15 -0.78 1.3745
美元/日圆 102.28 102.38 -0.10 -2.87 105.30
欧元/日圆 139.46 139.89 -0.31 -3.57 144.63
美元/瑞郎 0.8925 0.8912 +0.15 -0.03 0.8928
英镑/美元 1.6807 1.6820 -0.08 +1.52 1.6556
美元/加元 1.0912 1.0923 -0.10 +2.75 1.0620
澳元/美元 0.9350 0.9339 +0.12 +4.90 0.8913
新西兰元/美元 0.8531 0.8498 +0.39 +3.96 0.8206
欧元/瑞郎 1.2172 1.2174 -0.02 -0.81 1.2271
欧元/英镑 0.8111 0.8120 -0.11 -2.24 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0732 9.1012 -0.31 +2.55 8.8474
美元/挪威克朗 5.9738 5.9818 -0.13 -1.52 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 杜明霞/王洋/张涛/洪曦; 审校 张荻/于春红/李婷仪)