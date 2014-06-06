台湾汇市：台币第二日收升，因欧洲央行宽松举措激励亚币上扬

* 台币第二日上涨，ECB宽松与人民币走强 * 外资虽汇入但进口商美元买盘抵销台币升幅 * 下周一实质交易区在29.950-30.050 路透台北6月6日 - 台币兑美元 周五第二日收升。随多数亚币反应欧洲央行(ECB)的宽松 政策，此外，人民币转强，也有助于台币上涨。 台币兑美元周线微贬0.09%，实质交易价位整周不脱在30.00附近盘整。交易员表示，虽然外资仍呈现净汇 入，不过进口商的美元买盘总是适时扮演阻升角色。除非央行愿意放手，否则下周台币还是不脱狭幅整理格局 。 “因为ECB的关系，早上有外资进来，但进口商(美元)买盘也不弱。”一位本地银行交易主管说。 另一大型公股银行交易员则表示，由于今晚还要公布美国5月非农就业数据，交易盘相对谨慎。盘面就是 外资与进口商间的角力。 交易员表示，央行将在26日举行理监事会议，市场虽有人预期，央行料将不动利率，但会让汇率适度升值 以反映经济增长与平衡物价，不过从最近台币的走势来看，这样的预期恐怕不切实际。 “央行盯得很紧，不希望汇率动太多。”一外商银行交易主管说。 一大型公股银行交易员则指出，台币后续走势要看韩元以及外资的汇入力道。韩国央行似乎很在意1,020 的价位，如果没能升破，台币也没道理独强。 至于外资，交易员认为，由于外资已经连续九个月净汇入，且台股已经来到偏高的水位，后续汇入的动能 料将和缓，对台币价位的推升恐将有限。 汇银人士预估，下周一台币实质交易区间料在29.950-30.050。今日台币实质交易区间主要在29.985-30.0 29，上日则在30.023-30.059。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；一个月远汇报 价 盘后来到29.990/30.000左右，上日纽约盘收在29.975。 多数新兴亚币周五上涨，因欧洲央行(ECB)放松政策，强化了对于更多资金流入亚洲的期望，而强劲的人 民币也带来支撑。人民币兑美元 走升，今日中国央行的人民币中间价上调幅度为1月初以来最大单 日百分比。 台湾股市周五收微跌，自盘中再创40个月高位后拉回平盘附近。外资及陆资在台股买超7.44亿台币，连 续两个交易日买超共计11.17亿台币，上交易日修正后为买超3.73亿台币。 欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负 利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。 本周全球重要经济事件及数据如下： 6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。 下周全球重要经济事件及数据如下： 6/8(日)：中国5月进出口贸易数据 6/9(一)：日本5月消费者信心指数、服务业景气判断指数、台湾5月出口、欧元区6月 Sentix投资者信心 指数、美国5月就业趋势指数。 6/10(二)：中国5月工业生産者出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)、 英国4月工业生産、制造 业産出；日本5月企业物价指数、第二季企业调查指数；2014年布鲁塞尔经济论坛,主题爲“维持复苏：增长和 稳定性策略及政策。 6/11(三)：英国5月请领失业金人数、截至4月三个月ILO失业率、美国一周抵押贷款市场指数、5月联邦预 算；韩国5月进出口物价、日本4月机械订单；新西兰央行利率决定。 6/12(四)：法国消费者物价调和指数(HICP)5月终值、4月经常帐；韩国央行利率决定；日本央行货币政策 会议；智利、塞尔维亚、印尼央行会议；秘鲁央行宣布利率决定；英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦在伦敦 市长官邸举行的活动上讲话。美国4月企业库存；美国5月进出口价格、零售销售、一周初请失业金人数。 6/13(五)：中国5月固定资産投资(不含农户)、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情 况月度报告；欧元区第一季就业人口、4月贸易收支；美国5月PPI和核心PPI；美国路透/密西根大学消费者信 心指数6月初值。IMF召开新闻发布会,公布对瑞典经济形势的年度评估报告；瑞典央行理事会全体会议。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.080 30.088 29.985-30.090 30.110 5.60 6.24 元太外汇经纪公司 30.076 30.082 29.988-30.085 30.085 3.11 3.01 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.155/-0.120 (完)