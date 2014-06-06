欧洲汇市：英镑兑欧元升向18个月高位，因利率前景利好英镑

澳新汇市：澳元持稳而新西兰元小跌，市场聚焦法国大选
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
欧元兑英镑 下跌0.15%，报0.8110英镑，周四欧洲央行宣布降息及多项宽松措施后，欧元跌至0.8064英镑，创2012年12月以来低位。
“欧洲央行昨天的作为是具历史性的，市场要花点时间消化，”西联汇款分析师Nawaz Ali指出。
“但它所凸显出的是欧元区面临的问题，当你拿来和正在加速的英国经济对照，你就会预期英镑上扬。”
英镑兑美元 持平，报1.6812美元，走势取决于稍晚公布的美国就业数据表现。(完)
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鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：