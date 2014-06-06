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债券 | 2014年 6月 6日 星期五 17:16 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元升向18个月高位，因利率前景利好英镑

欧元兑英镑 下跌0.15%，报0.8110英镑，周四欧洲央行宣布降息及多项宽松措施后，欧元跌至0.8064英镑，创2012年12月以来低位。

“欧洲央行昨天的作为是具历史性的，市场要花点时间消化，”西联汇款分析师Nawaz Ali指出。

“但它所凸显出的是欧元区面临的问题，当你拿来和正在加速的英国经济对照，你就会预期英镑上扬。”

英镑兑美元 持平，报1.6812美元，走势取决于稍晚公布的美国就业数据表现。(完)

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