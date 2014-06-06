路透基点：KGI贷款融资规模从1亿提高至1.5亿美元--TRLPC

澳新汇市：澳元持稳而新西兰元小跌，市场聚焦法国大选
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
路透香港6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，KGI International Holdings Ltd一笔1亿美元三年期双币贷款，规模已提高到1.5亿美元。
牵头行兼簿记行汇丰控股(HSBC)及渣打银行各承贷3,000万美元。
恒生银行为牵头行，承贷3,000万美元。中国建设银行担任主办行，承贷1,900万美元。
11家银行担任安排行：比利时联合银行、兆丰国际商业银行和台新银行分别承贷750万、590万和360万美元。其它八家安排行各承贷300万美元：彰化银行，玉山商业银行，第一商业银行，华南银行，台湾土地银行，上海商业储蓄银行，台北富邦商业银行和台湾合作金库。
定于6月9日签约。
在规模扩大之前，这笔贷款分为2,500万美元定期贷款和7,500万美元循环贷款。综合平均年限为2.91年。
如先前报导，利率为Hibor/Libor加码200个基点。
以三种价码邀贷。承贷3,000万美元或以上的银行担任牵头行，获得73个基点前端费，最高综合收益225个基点。承贷2,000-2,900万美元担任主办行，费用58个基点，综合收益220个基点。承贷1,000-1,900万美元担任安排行，费用43.5个基点，综合收益215个基点。
贷款资金用于一般营运资本。(完) (编译 张涛；审校 王冠中)
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：