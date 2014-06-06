路透基点：KGI贷款融资规模从1亿提高至1.5亿美元--TRLPC

路透香港6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，KGI International Holdings Ltd一笔1亿美元三年期双币贷款，规模已提高到1.5亿美元。

牵头行兼簿记行汇丰控股(HSBC)及渣打银行各承贷3,000万美元。

恒生银行为牵头行，承贷3,000万美元。中国建设银行担任主办行，承贷1,900万美元。

11家银行担任安排行：比利时联合银行、兆丰国际商业银行和台新银行分别承贷750万、590万和360万美元。其它八家安排行各承贷300万美元：彰化银行，玉山商业银行，第一商业银行，华南银行，台湾土地银行，上海商业储蓄银行，台北富邦商业银行和台湾合作金库。

定于6月9日签约。

在规模扩大之前，这笔贷款分为2,500万美元定期贷款和7,500万美元循环贷款。综合平均年限为2.91年。

如先前报导，利率为Hibor/Libor加码200个基点。

以三种价码邀贷。承贷3,000万美元或以上的银行担任牵头行，获得73个基点前端费，最高综合收益225个基点。承贷2,000-2,900万美元担任主办行，费用58个基点，综合收益220个基点。承贷1,000-1,900万美元担任安排行，费用43.5个基点，综合收益215个基点。