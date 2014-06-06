标题新闻：希腊第一季GDP修正后为较上年同期萎缩0.9%，创2008年末以来最小萎缩幅度

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普

香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。