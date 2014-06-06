版本:
中国
债券 | 2014年 6月 6日 星期五 17:17 BJT

标题新闻：希腊第一季GDP修正后为较上年同期萎缩0.9%，创2008年末以来最小萎缩幅度

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐