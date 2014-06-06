《中国债市每日综述》获利卖压仍在现券续回调，静候下周宏观数据发布

* 二级现券继续消化部分获利卖压，收益率小涨

* 资金未脱宽松，一级配置热情仍在

* 新一轮再贷款发放消息未能提振多方士气

* 周末前观望情绪趋浓，等候下周宏观数据发布

路透上海6月6日 - 中国银行间债市现券收益率周五继续小涨；资金整体未脱离宽松格局，一级市场配置盘热情仍在，二级则继续消化部分获利卖压，且周末来临场内观望情绪显现，机构多在等待下周宏观经济数据的公布，以判断政策面走向。

市场人士并指出，今日有央行发放新一轮再贷款的消息，但对债市边际利好效应有所递减，现券收益率在经过前期快速下跌后，阶段性利好已基本兑现，机构进入纠结期，且下周地方债陆续出台，新债供给压力增大，亦要关注一级偏暖行情能否持续。

“现券有点回调，而且周五了，成交不太活跃，今年以来大家获利盘都挺丰厚的，基本都达到年度计划了，目前先观望一下。”上海一商业银行交易员称。

两位消息人士周五透露，中国数家中小型金融机构已于近期获得1,000亿元人民币再贷款，定点投向于农村建设。该笔再贷款已于上个月底收到。

上述交易员并指出，本周一级配置行情仍在，但下周开始地方债将陆续发行，“我们先看一看一级，势头如果能保住，二级(收益率)上行幅度应该不会太大。”

中国进出口银行周五招标的三和七年期固息债中标结果均符合预期。市场人士称，现券的调整尚未明显撼动一级暖势，今日期限短的三年品种价值更受认可。

下周五(13日)财政部将代理招标发行今年首批地方政府债，总额516亿元人民币，三年和五年期各半。 此前宁夏回族自治区公告称，决定组建2014年政府债券承销团，将确定五家主承销商，成为第一个正式发出组承销团通知的自发自还试点省市。

上海一大型券商交易员则认为，欧洲采取一系列政策刺激经济，对国内流动性将有辅助，投资者视线已转向下周将公布的国内5月份经济数据，普遍预计通胀将反弹，经济下行压力有所缓和。

“目前来看资金没什么大问题，就看后面政策是否配合了。”她称。

本周日、下周二和周五，中国将陆续公布进出口贸易数、PPI及CPI和投资等宏观数据；最新路透调查显示，基数效应料推动5月进出口回暖，贸易顺差继续增大，而5月工业增速料微升投资仍弱，通胀反弹但尚属温和。

欧洲央行周四将存款利率降至负0.10%，将指标再融资利率降至0.15%，并将隔夜贷款利率降至0.40%，希望通过这一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济。此次会议并未推出所谓的量化宽松政策，但央行总裁德拉吉表示，将在必要时采取进一步举措。

剩余期限约6.62年的固息国债140003券最新成交收益率 为3.97%，上日尾盘为3.94%。

上日成交量暴增的国债期货，今日也回归平静，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.404元人民币，持平于上日结算价。单日成交3,600手，上日成交量为8,473手。

**回购成交维持高位**

中国银行间资金市场周五主要回购利率 CNREPO=CFXS 多微幅上涨。市场人士表示，早间市场短期资金供给相对比较集中，致部分机构资金拆借较上日稍有难度，但整体流动性仍平稳宽松；不过跨月资金仍供不应求，显示不少机构在为半年末时点未雨绸缪。

他们并认为，监管层反复强调定向宽松，且欧洲央行降息等外围流动性宽松局面，也对国内提供一定支撑。在宏观经济下行压力下，市场资金面宽松预期再度强化，去年6月的“钱荒”不大可能再现，宽松局面有望延续到三季度。

“隔夜比昨天紧了一点，也没啥特别原因，就是机构供给比较集中，出完了有些就借不到了，”上海一银行交易员称，整体资金面还是比较平稳的；不过跨月资金需求大，出的机构有限，市场对跨月资金的态度是有备无患。

进入6月以来资金面持续宽松，华东一银行交易员表示，主要是同业业务受政策影响而大幅收缩，并且受到去年6月资金荒的影响，更多机构的资产错配减少，也在一定程度上减少了流动性的压力，同时央行货币政策适度偏松，都是现在流动性宽松的原因。

中国银监会称，下一阶段要坚持稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持货币市场总体稳定；并要适时适度预调微调，盘活存量、用好增量，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

此外，对于隔夜欧洲央行量化宽松，东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，欧洲央行降息且定向注资，令未来外围流动性更宽松，将对国内有一定支撑，因此认为三季度还会持续宽松局面。

“对国内流动性影响偏正面，就看央行货币政策如何博弈了，”上海一券商研究员称。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,728.61亿元，上日为9,999.17亿元；其中，隔夜品种成交8,510.05亿元，上日为8,593.48亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5979 2.5881 +0.98 8,510.05

七天 3.1592 3.0683 +9.09 775.50

14天 3.4445 3.4419 +0.26 69.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8800 3.5300 -265.00 2,638.46

七天 2.9900 2.8400 +15.00 373.66

14天 3.3000 3.2000 +10.00 24.29

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6400 2.6400 +0.00 --

七天 3.1600 3.0770 +8.30 --

14天 3.4400 3.4600 -2.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5808 2.5760 +0.48 --

七天 3.1500 3.0700 +8.00 --

三个月 4.8259 4.8393 -1.34 --