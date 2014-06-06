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市场报道 | 2014年 6月 6日 星期五 21:46 BJT

美国热股：洛克希德马丁F-35战机或获得加拿大订单，股价盘初小涨

路透6月6日 - 知情人士告诉路透，加拿大打算购买65架洛克希德马丁(Lockheed Martin) F-35型联合攻击战斗机。

洛克希德马丁股价周四收报166.33美元，周五盘初涨升0.27%。(完)
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