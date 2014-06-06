美国热股：洛克希德马丁F-35战机或获得加拿大订单，股价盘初小涨

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8843元附近
路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。
路透6月6日 - 知情人士告诉路透，加拿大打算购买65架洛克希德马丁(Lockheed Martin) F-35型联合攻击战斗机。
洛克希德马丁股价周四收报166.33美元，周五盘初涨升0.27%。(完)
路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- *外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)