欧洲汇市：英镑兑欧元势将续涨，因英国和欧元区利率前景迥异

路透伦敦6月6日 - 英镑兑欧元周五上涨，迫近上日触及的18个月高位，在欧元区和英国利率前景迥异下，寻找收益的投资者预料将在短期支撑英镑。

欧洲央行(ECB)周四将存款利率降至负值，并表示不排除实行量化宽松的可能；而英国央行则可能在明年初加息。

这一预期扶助推动英镑贸易加权指数 在过去一年大幅攀升10%。10年期英债/德债收益率差周五走宽至1997年中来最阔水平，使英镑资产具吸引力。

欧元兑英镑 下滑0.1%，报0.8115英镑，周四欧洲央行宣布降息及多项宽松措施后，欧元跌至0.8064英镑，创2012年12月以来最低。

欧洲央行总裁德拉吉不排除央行购买资产的可能性，刺激了欧元利差交易前景，这一因素很可能拖累欧元。

“投资者可能开始借入欧元，买入高收益货币，或买入预期利率将上升的货币，如英镑和挪威克朗，”花旗分析师Valentin Marinov表示，“以英镑来说，就业数据正面应该会拉低欧元/英镑。”

英国官方下周公布的就业数据可能将确定英国经济复苏的力道，且加强市场对英国明年将升息的预期。

英镑兑美元 下跌，报1.6783美元，美国非农就业数据符合预期，支撑美元表现。

美国雇主5月维持了强劲的聘雇速度，让就业重回衰退前的水准，也确认了经济已摆脱受冬季气候影响的颓势。美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合市场预期的增加21.8万个。

稍早，英镑对英国贸数据无甚反应。官方周五公布的数据显示，英国4月商品贸易逆差扩大，受化学品和制造业产品出口疲弱拖累。英国国家统计局称，4月全球商品贸易逆差据估算升至89.24亿英镑，3月修正为逆差82.93亿英镑。 (完)

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