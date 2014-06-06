纽约期市：ICE可可期货从约三年高位回落，阿拉比卡咖啡期货由跌转升

路透纽约/伦敦6月6日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五放量收低，因尾盘卖出，令价格从33个月高位回落，但市场连涨第四周。阿拉比卡咖啡期货上涨，受巴西作物产量较低的预估提振。
纽约和伦敦原糖触及数周低位后上涨。
ICE可可期货受技术买盘和7月/12月合约价差交易推动触及2011年8月来最高后，一轮卖盘在收市前出现，令可可期货收低。7月期权合约到期。
ICE-7月可可合约 盘中触及约三年高位3,106美元，之后收低13美元，或0.4%，报每吨3,079美元。成交量较均值多超过一倍。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 跌4英镑，或0.2%，报每吨1,941英镑。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 由跌转升，收涨2.95美分，或1.7%，报每磅1.7210美元。
交易商表示，回补空头和止损买盘令市场上涨。之前，巴西的全国咖啡协会表示，维持2014/15年巴西咖啡产量预估在401-433万包(每包60公斤)。迄今，此预估是市场预估区间的低端。
巴西咖啡产量仍不确定，1-2月干旱对巴西阿拉比卡咖啡豆生长地区造成损害。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高7美元，或0.4%，收报每吨1,922美元。
糖价在周末前放量上涨，买盘在尾盘浮现，令市场由跌转升。
ICE-7月原糖期货 收高0.09美分，或0.5%，报每磅16.92美分，周四跌穿关键支撑位17美分。该近月合约稍早触及4月22日来最低的16.77美分。
LIFFE-8月白糖合约 盘中低见457美元，收涨10美元，或0.02%，报每吨460.20美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)