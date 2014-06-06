全球金市：金价小跌，因美国就业数据直指经济稳定增长

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月21日

路透北京4月21日 - 鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后， 本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维 稳资金面意图明显。 分析人士表示，近期受到缴税以及监管加强等因素的影响，市场资金面持续紧绷，但从逆回购和PSL以及M LF的操作配合来看，央行目的仍在于维持流动性总量平衡；未来随着金融监管力度增强以及去杠杆进程的深入 ，流动性波动风险仍在，预计央行仍将灵活搭配多种工具进行调节。 他们并称，在去杠杆过程中，虽然流动性仍存在阶段性的波动风险，但资金出现持续大幅紧张的概率并不 大，紧平衡仍会是常态；此外随着市场利率的进一步上升，叠加美联储加息步伐未止，逆回购利率的上调仍在 路上。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-)