全球金市：金价小跌，因美国就业数据直指经济稳定增长

* 美国5月非农就业岗位增长21.7万个，基本符合预期
* 金价回吐部份欧洲央行政策带动的约1%的涨幅
* 铂金价格上扬，因结束罢工的希望减弱
路透纽约/伦敦6月6日 - 金价周五小幅下跌，因倍受关注的美国5月非农就业报告增强了对经济稳定增长的预期，令美元上涨。铂金系金属（PGMs）价格攀升，受罢工消息提振。
在1917 GMT，现货金 下挫0.08%，报每盎司1,252.26美元，脱离稍早触及的1,246.5美元的低位。美国8月期金 小跌0.06%，收报每盎司1,252.5美元。
交易商不愿在美国数据公布前建立新的头寸，周四欧洲央行新的刺激措施出台，刺激金价上涨接近1%。
在美国就业报告公布后，金价最初上升，但升幅受限，因预期美联储将继续缩减刺激措施、其他资产的回报比黄金更高，以及美元反弹。
“如果没有投资者或消费者大量买入，黄金价格不会大幅反弹，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。
“目前，主要市场人士将继续保持观望态度。欧洲投资者将把资金放在绩优股，而且风险人气不断改善，黄金的投资吸引力下降。”
美国雇主5月维持了强劲的聘雇速度，让就业重回衰退前的水准，也确认了经济已摆脱受冬季气候影响的颓势。美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合市场预期的增加21.8万个。3月和4月修正数据显示，就业岗位增加数量较先前公布的少6,000个。
就业数据公布后，美元最初下跌，因美债收益率下滑，但之后反弹。美股上扬。
其他金属方面，铂金价格延续涨势，之前南非矿工与建筑业联盟(AMCU)总裁表示，工会提出的每月12,500兰特(1,200美元)薪资要求是“没有协商的余地”，这令维期五个月的罢工将很快结束的希望减弱。
现货铂金 触及2011年8月来新高，上涨0.5%，报每盎司1,444美元。现货钯金 升0.8%，报每盎司842.00美元，可望第四周连升。
现货银 跌0.11%，报每盎司18.98美元，但本周表现为3月中来最好。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)