重温稿-中国个股：兴业银行拟发行优先股，募资不超过300亿元

路透上海6月7日 - 中国股份制银行--兴业银行 周六公告，拟在境内非公开发行优先股不超过3亿股，募资至多300亿元人民币，用于补充其一级资本，提高资本充足率。

刊登在上海证交所的公告称，第一大股东福建省财政厅拟认购25亿元，并承诺不参与本次发行优先股股息率的询价过程，接受公司和保荐机构最终确定的股息率。

本次优先股发行面值100元，发行对象为不超过200名合格投资者。所有发行对象均以现金认购本次境内优先股。

根据该行测算，假设发行规模为300亿元，在不考虑发行费用及优先股募集资金使用效益的情况下，该行核心资本充足率保持在8.68%，一级资本充足率将会由8.68%升至9.98%，资本充足率将由10.83%升至12.13%。

根据发行预案，本次发行的优先股，自缴款截止日起每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。

本次发行的优先股股息率为基准利率与基本利差之和。基准利率为本次优先股发行缴款截止日或基准利率调整日前20个交易日（不含当天）待偿期为五年的国债收益率平均水平。基本利差为第一个计息周期的股息率扣除基准利率部分。基本利差自发行时确定后不再调整。

第一个计息周期的股息率，由公司董事会根据股东大会授权结合政策及市场等因素，通过询价方式或其他认可方式确定，且将不高于发行前公司最近两个会计年度普通股股东的年均加权平均净资产收益率。

此前已有六家上市公司公布了优先股发行预案，包括四家银行：浦发银行 、建行 、农行 和中行 。

**强制转股条款**

兴业银行公告称，当公司核心一级资本充足率降至5.125%时，或是当该行发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股将按照强制转股价格全额转为公司A股普通股，当优先股转换为A股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股。

二级资本工具触发事件是指两类情况：第一是中国银监会认定若不进行转股或减记，公司将无法生存；其次是相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，公司将无法生存。

本次发行的优先股初始强制转股价格为本次发行董事会决议公告日前20个交易日公司A股普通股股票交易均价，即本次发行的优先股初始强制转股价格为9.86元/股。 上海证券报周六并援引兴业银行相关负责人在周五下午的电话会议上表示，从发行额度看，300亿的发行计划可谓“审慎中略有激进”。其2014年的加权风险资产预计在2.5-2.6万亿。该发行计划，至少考虑满足到今年年底的需要。 另外兴业银行并称，除本次300亿元优先股发行计划外，在未来12个月内无其他普通股融资计划，并承诺在未来三年（2014-2016年度）每一年度普通股股东现金分红比例不少于20%。

兴业银行周五收报9.73元，跌1.22%。(完)

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