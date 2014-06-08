全球汇市：6月3日止当周投机客美元净多仓增至3月以来最高--CFTC

路透6月6日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位至3个月来最高。
6月3日止当周美元净多仓增至113.9亿美元，前一周为74.4亿美元。
本周美元净多仓为3月4日当周以来最高规模。数据显示，这是投机客连续第四周持有美元净多仓。
投机客的欧元净空仓增持逾一倍至33,025口，因市场预期欧洲央行将出台刺激举措。欧央行周四的确出台了一系列宽松政策，欧元空头押注可能因此而增加。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月3日当周 前一周
多头仓位 12,578 16,999
空头仓位 86,796 76,035
净仓位 -74,218 -59,036
欧元(125,000欧元为1口)
6月3日当周 前一周
多头仓位 57,109 70,753
空头仓位 90,134 87,386
净仓位 -33,025 -16,633
英镑(62,500英镑为1口)
6月3日当周 前一周
多头仓位 79,476 78,438
空头仓位 44,502 43,134
净仓位 34,974 35,304
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月3日当周 前一周
多头仓位 11,907 11,559
空头仓位 13,919 15,431
净仓位 -2,012 -3,872
加元(100,000加元为1口)
6月3日当周 前一周
多头仓位 32,519 32,581
空头仓位 55,250 54,391
净仓位 -22,731 -21,810
澳元(100,000澳元为1口)
6月3日当周 前一周
多头仓位 56,811 52,071
空头仓位 35,284 36,223
净仓位 21,527 15,848
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月3日当周 前一周
多头仓位 22,400 22,034
空头仓位 4,869 4,090
净仓位 17,531 17,944
(完)
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(编译 王兴亚；审校 李爽)