《美债一周展望》公债价格在下周新债供应前走低，海外需求限制跌幅

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 公债价格持稳，因就业数据符合预期
* 欧债收益率降至纪录低位
* 美债相对于西班牙和意大利公债更具吸引力
* 财政部下周将标售620亿美元附息公债
路透纽约6月6日 - 美国公债价格周五走低，下周财政部将标售620亿美元新附息公债，但跌幅受限，因欧债收益率回落，使美债相比之下更具吸引力。
财政部下周二将标售280亿美元三年期公债，周三将标售210亿美元10年期公债，周四标售130亿美元30年期公债。新债即将进场，也令公债在周五尾盘承压。
公债价格稍早大涨，因美债收益率相对于很多欧元区公债更具吸引力，从而吸引海外投资者买入，但公债价格之后后回落。
意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率周五跌至纪录低位，因欧洲央行周四调降指标利率至纪录低位，并将存款利率调降至负值，并推出了一项新的针对银行的长期再融资计划，以促使银行增加对中小企业的放贷。
瑞士信贷驻纽约利率策略师Michael Chang说，“就降息而言，欧洲央行的行动已在市场预期之中；就放宽政策而言，欧央行的立场温和。这利好于欧洲债券及全球固定收益资产。鉴于欧洲债券上扬，不可避免地拖累美债收益率。”
指标10年期公债价格 尾盘下跌3/32，收益率报2.60%，稍早跌至2.53%。
10年期西班牙公债收益率 为2.62%，10年期意大利公债收益率 为2.73%。10年期爱尔兰公债收益率 连续第二天低于可比美债，报2.43%。
对很多投资者而言，随着其他固定收益资产收益率下降，美国公债可能会继续保持其吸引力，尽管数据显示，美国经济成长正在加速。
“鉴于欧元区二线公债目前的收益率水平，美国公债市场大幅走低的可能性不大，”纽约梅隆银行美国公债交易部董事总经理Dan Mulholland表示。
美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合预估。5月失业率为6.3%，与上月持平。劳工部指出，美国经济已全数回补衰退期间丧失的870万个就业岗位。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红/王兴亚; 审校 利棣儿/李爽)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美