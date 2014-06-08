《美债一周展望》公债价格在下周新债供应前走低，海外需求限制跌幅

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 公债价格持稳，因就业数据符合预期

* 欧债收益率降至纪录低位

* 美债相对于西班牙和意大利公债更具吸引力

* 财政部下周将标售620亿美元附息公债

路透纽约6月6日 - 美国公债价格周五走低，下周财政部将标售620亿美元新附息公债，但跌幅受限，因欧债收益率回落，使美债相比之下更具吸引力。

财政部下周二将标售280亿美元三年期公债，周三将标售210亿美元10年期公债，周四标售130亿美元30年期公债。新债即将进场，也令公债在周五尾盘承压。

公债价格稍早大涨，因美债收益率相对于很多欧元区公债更具吸引力，从而吸引海外投资者买入，但公债价格之后后回落。

意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率周五跌至纪录低位，因欧洲央行周四调降指标利率至纪录低位，并将存款利率调降至负值，并推出了一项新的针对银行的长期再融资计划，以促使银行增加对中小企业的放贷。

瑞士信贷驻纽约利率策略师Michael Chang说，“就降息而言，欧洲央行的行动已在市场预期之中；就放宽政策而言，欧央行的立场温和。这利好于欧洲债券及全球固定收益资产。鉴于欧洲债券上扬，不可避免地拖累美债收益率。”

指标10年期公债价格 尾盘下跌3/32，收益率报2.60%，稍早跌至2.53%。

10年期西班牙公债收益率 为2.62%，10年期意大利公债收益率 为2.73%。10年期爱尔兰公债收益率 连续第二天低于可比美债，报2.43%。

对很多投资者而言，随着其他固定收益资产收益率下降，美国公债可能会继续保持其吸引力，尽管数据显示，美国经济成长正在加速。

“鉴于欧元区二线公债目前的收益率水平，美国公债市场大幅走低的可能性不大，”纽约梅隆银行美国公债交易部董事总经理Dan Mulholland表示。

美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合预估。5月失业率为6.3%，与上月持平。劳工部指出，美国经济已全数回补衰退期间丧失的870万个就业岗位。 (完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]