《美股一周展望》标普500指数波澜不惊地迈向2,000点关口

路透纽约6月6日 - 投资者近几个月一直在破译美国经济发出的混乱信号，然而标准普尔500指数一直维持上行，走势缓慢却坚定，目前距离2,000点关口仅一步之遥。

以周五收盘计算，标普500指数只需要上涨2.5%就能越过2,000点，大衰退低谷时多数人都不会对此抱有希望。

市场走势一直波澜不惊。过去近两个月，标普500指数单个交易日的波动幅度都不超过1%，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 周五跌破11，为2007年以来最低收盘水准。

“市场在低波动性的情况下走升，有利于投资者信心，”Voya投资管理公司的首席市场策略师Doug Coté表示。

尚不确定市场是否开始被高估。标普指数的市盈率目前为15.8倍，若该指数触及2,000点且获利预估维持不变，该比率将升至16倍以上。不过，Coté指出，鉴于目前的低利率，假使达到此水准也还是比较低。

尽管如此，美国经济今年第一季明显萎缩。像往常一样，，受到周五就业数据的提振，股票经理人继续期望经济成长加速。非农就业报告显示，美国经济已全数回补大衰退期间丧失的就业岗位。

Wells Capital Management的首席投资官Jim Paulsen表示，就业报告极其强劲，因此尚未出现过热担忧。

“这意味着(标普500指数)未来几周将升向2,000点。”

随着股市上扬，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)数位官员在内的一些人士已经对投资者忽视风险表达了担忧。以期权市场指标衡量，防范市场下滑的成本一直在稳步下降。

有些人可能称之为自满，但缺乏实质波动性令期权价格受到制约。标普指数的实际波动率在过去10天一直略高于4%，这在理论上使得波动率指数成本更高而非更低。

“许多人买入波动率对其仓位风险进行对冲，其中很多在(波动率指数)在13和13.5区域时买入，因此他们认为没有必要重新调整对冲操作，”TD Ameritrade衍生品部门主管J.J. Kinahan称。

2,000点整数关口将吓到一些人，而其他人除了买入外将别无选择。Paulsen预计，股市可能在今年下半年下滑。