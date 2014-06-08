《美股一周展望》标普500指数波澜不惊地迈向2,000点关口

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约6月6日 - 投资者近几个月一直在破译美国经济发出的混乱信号，然而标准普尔500指数一直维持上行，走势缓慢却坚定，目前距离2,000点关口仅一步之遥。
以周五收盘计算，标普500指数只需要上涨2.5%就能越过2,000点，大衰退低谷时多数人都不会对此抱有希望。
市场走势一直波澜不惊。过去近两个月，标普500指数单个交易日的波动幅度都不超过1%，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 周五跌破11，为2007年以来最低收盘水准。
“市场在低波动性的情况下走升，有利于投资者信心，”Voya投资管理公司的首席市场策略师Doug Coté表示。
尚不确定市场是否开始被高估。标普指数的市盈率目前为15.8倍，若该指数触及2,000点且获利预估维持不变，该比率将升至16倍以上。不过，Coté指出，鉴于目前的低利率，假使达到此水准也还是比较低。
尽管如此，美国经济今年第一季明显萎缩。像往常一样，，受到周五就业数据的提振，股票经理人继续期望经济成长加速。非农就业报告显示，美国经济已全数回补大衰退期间丧失的就业岗位。
Wells Capital Management的首席投资官Jim Paulsen表示，就业报告极其强劲，因此尚未出现过热担忧。
“这意味着(标普500指数)未来几周将升向2,000点。”
随着股市上扬，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)数位官员在内的一些人士已经对投资者忽视风险表达了担忧。以期权市场指标衡量，防范市场下滑的成本一直在稳步下降。
有些人可能称之为自满，但缺乏实质波动性令期权价格受到制约。标普指数的实际波动率在过去10天一直略高于4%，这在理论上使得波动率指数成本更高而非更低。
“许多人买入波动率对其仓位风险进行对冲，其中很多在(波动率指数)在13和13.5区域时买入，因此他们认为没有必要重新调整对冲操作，”TD Ameritrade衍生品部门主管J.J. Kinahan称。
2,000点整数关口将吓到一些人，而其他人除了买入外将别无选择。Paulsen预计，股市可能在今年下半年下滑。
“但目前而言，人们更加关心在市场进一步走高前买进，而不是等待市场修正，”他说。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美