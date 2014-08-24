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亚洲 | 2014年 8月 24日 星期日 09:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.54 -0.58 -1.23 1934409

搜狐 61.29 -0.14 -0.23 314870

网易 87.73 -0.47 -0.53 149150

百度 214.19 -2.65 -1.22 1872943

台湾

台湾积体电路 20.83 +0.21 +1.02 1898694

联电 2.17 +0.00 +0.00 300778

日月光 6.36 -0.02 -0.31 171755

矽品精密 7.39 +0.10 +1.37 627218

和信超媒体 0.99 +0.02 +2.06 113963

友达 4.53 -0.01 -0.22 25437

中华电信 31.35 +0.17 +0.55 26286

台湾国际航电 57.64 +0.24 +0.42 1012728

香港

中国移动 60.94 +0.46 +0.76 170734

中国联通 16.95 -0.09 -0.53 120400

中国电信 56.02 +0.71 +1.28 14518

中芯国际 4.63 -0.05 -1.07 16353

电讯盈科 6.47 +0.09 +1.41 1431

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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