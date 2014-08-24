中国反恐：新疆对八名暴力恐怖犯罪分子执行死刑--新华社

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月24日 - 新华社周六晚间报导称，中国新疆乌鲁木齐、阿克苏、喀什、和田四地（市）中级法院近日依法对犯有组织、领导、参加恐怖组织罪，故意杀人罪、放火罪，非法制造、储存、运输爆炸物罪，以危险方法危害公共安全罪的玉山江·吾许尔等五案八名罪犯执行死刑。
据悉，这五起案件涉及北京天安门广场暴力恐怖案，阿克苏地区抢夺枪支、袭警案，喀什地区非法制爆案、故意杀人案，和田地区组织、领导、参加恐怖组织、放火焚烧检查站、杀害国家干部案。
“上述案件对人民群众生命财产造成重大损失，严重危害公共安全。”报导称。
经法院判决认定，自2011年起，被告人玉山江·吾许尔等人以实施暴力恐怖活动为目的，多次收听观看宣扬宗教极端、暴力恐怖内容的音视频，纠集发展成员，逐步形成恐怖组织。2013年10月28日12时许，吾斯曼·艾山伙同他人驾驶越野车，连续冲撞天安门广场前的行人，造成三名无辜群众死亡，39人受伤。
今年以来中国已发生几起暴恐事件，其中包括5月22日乌鲁木齐的一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。
中国公安部此前已决定从今年5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。在专项行动开始后的一个月里，新疆公安机关打掉32个暴力恐怖团伙，抓获暴恐团伙犯罪嫌疑人380余名。（完） (发稿 张喜良; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。