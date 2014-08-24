全球汇市：8月19日止当周投机客美元净多头仓位创逾两年最高--CFTC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月22日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，来到逾两年最高水准。
8月19日止当周美元净多仓增至304.0亿美元，此为2012年6月以来最高净多仓，前一周为270亿美元。
美元净多仓跳增是因为美国经济数据乐观，像是本周稍早公布的美国房市数据，以及美联储周三公布强硬的会议记录。美国数据加上会议记录，支撑了美国将在不到一年内升息的预期。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月19日当周 前一周
多头仓 17,976 12,518
空头仓位 105,247 93,615
净仓位 -87,271 -81,097
欧元(125,000欧元为1口)
8月19日当周 前一周
多头仓位 56,774 51,596
空头仓位 195,599 177,613
净仓位 -138,825 -126,017
英镑(62,500英镑为1口)
8月19日当周 前一周
多头仓位 72,230 65,348
空头仓位 58,943 46,549
净仓位 13,287 18,799
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月19日当周 前一周
多头仓位 6,174 5,247
空头仓位 21,666 22,606
净仓位 -15,492 -17,359
加元(100,000加元为1口)
8月19日当周 前一周
多头仓位 41,844 44,053
空头仓位 34,563 26,055
净仓位 7,281 17,998
澳元(100,000澳元为1口)
8月19日当周 前一周
多头仓位 65,747 54,691
空头仓位 29,173 25,145
净仓位 36,574 29,546
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月19日当周 前一周
多头仓位 16,796 17,913
空头仓位 4,764 4,484
净仓位 12,032 13,429(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李春喜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。