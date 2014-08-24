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亚洲 | 2014年 8月 24日 星期日 15:04 BJT

全球汇市：8月19日止当周投机客美元净多头仓位创逾两年最高--CFTC

路透8月22日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，来到逾两年最高水准。

8月19日止当周美元净多仓增至304.0亿美元，此为2012年6月以来最高净多仓，前一周为270亿美元。

美元净多仓跳增是因为美国经济数据乐观，像是本周稍早公布的美国房市数据，以及美联储周三公布强硬的会议记录。美国数据加上会议记录，支撑了美国将在不到一年内升息的预期。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月19日当周 前一周

多头仓 17,976 12,518

空头仓位 105,247 93,615

净仓位 -87,271 -81,097

欧元(125,000欧元为1口)

8月19日当周 前一周

多头仓位 56,774 51,596

空头仓位 195,599 177,613

净仓位 -138,825 -126,017

英镑(62,500英镑为1口)

8月19日当周 前一周

多头仓位 72,230 65,348

空头仓位 58,943 46,549

净仓位 13,287 18,799

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月19日当周 前一周

多头仓位 6,174 5,247

空头仓位 21,666 22,606

净仓位 -15,492 -17,359

加元(100,000加元为1口)

8月19日当周 前一周

多头仓位 41,844 44,053

空头仓位 34,563 26,055

净仓位 7,281 17,998

澳元(100,000澳元为1口)

8月19日当周 前一周

多头仓位 65,747 54,691

空头仓位 29,173 25,145

净仓位 36,574 29,546

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月19日当周 前一周

多头仓位 16,796 17,913

空头仓位 4,764 4,484

净仓位 12,032 13,429(完)

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