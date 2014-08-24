日本经济：央行可能宽松政策一段时间以完全击败通缩--总裁黑田东彦

路透怀俄明州杰克森霍尔8月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行可能必须继续进行其积极的货币宽松政策“一段时间”，才能完全击败通缩。

黑田东彦在全球央行会议上表示，日本央行透过大规模资产买进来刺激日本经济以克服通缩的努力，证实是有效的。

他并称，民众仍不相信日本央行将达成其2%通胀目标。有必要创造这样的预期，好让企业调高薪资。他称，加薪是日本长久以来通缩之役的重要一步。

“我们致力于继续越来越宽松的立场，直到2%的通胀目标达成，并维持在一定的水准，黑田东彦表示。“这意味着通胀预期要定在2%...(而)这需要更多的时间。”

黑田东彦在一小组会议上表示，民众的通胀预期逐步升高，但仍处于约1%的低位。

他称，在2%目标达到前，偏低的长期利率不太可能会调高。其并称，一旦达成2%通胀目标，可以作为薪资磋商的指标。