《全球主要央行会议预告》--2014年8月-12月

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要央行在2014年8月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
9月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月 2日(意大利那不勒斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
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英国央行
9月 3日－货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月 8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月 9日－公布利率决定。
11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月 6日－公布利率决定。
12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月 4日－公布利率决定。
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日本央行
9月 3日－日本央行货币政策会议(至9月4日)。
10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月31日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
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加拿大央行
9月 3日－公布指标利率决定。
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 3日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
9月18日－货币政策评估。
12月11日－货币政策评估。
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澳洲央行
9月 2日－召开利率会议。
10月 7日－召开利率会议。
11月 4日－召开利率会议。
12月 2日－召开利率会议。
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新西兰央行
9月11日－公布货币政策声明和指标利率。
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
9月 3日－召开货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
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挪威央行
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告...................... (编译 戴素萍 审校 李春喜)
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