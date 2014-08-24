法国经济：经济部长蒙特布尔称撙节举措削弱成长

路透巴黎8月23日 - 法国世界报周六援引经济部长蒙特布尔谈话的报导称，法国和欧元区其他地方所采取的撙节举措正在打压经济成长。蒙特布尔再度对他认为是不利经济的政策展开抨击。

蒙特布尔接受法国世界报专访的前几天，法国总统奥朗德(Francois Hollande)表示，其将加速改革，但其供应面经济政策不会退缩。

蒙特布尔向来直言不讳，对预算撙节举措大肆抨击。他认为这样的措举以降低赤字为优先，箝制经济复苏。

“我们必须把脱离(经济)危机列为优先事项，把降低赤字列为次要事项，降低赤字正逼迫我们缩衣节食，且失业率节节高升，”蒙特布尔表示。

“今日，强迫削减赤字让经济脱离常轨，因为这使失业情况更加恶化；这是财务上的荒谬举措，难以带来稳定的公共帐目；而且这是政治灾难，因为这使得欧洲人投入极端政党的怀抱，”蒙特布尔并表示。

法国财长萨潘(Michel Sapin)则在接受意大利报纸La Repubblic的专访中表示，“欧元区有陷入成长疲弱或负成长的恶性循环之虞。我们绝对必须放慢削减赤字的脚步。”(完) (编译 戴素萍 审校 李春喜)