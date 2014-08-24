中港股业绩：中国太保上半年实现净利68亿元，同比增长25%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月24日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周日公布，上半年实现净利润68.48亿元人民币，同比增长25.3%。
刊登在上海证交所网站的中报显示，该公司上半年实现营业收入1,141.45亿元，同比增9.7%；基本每股收益0.76元。其中，太保寿险实现业务收入602.05亿元，同比增长7%；太保产险的业务收入增速为13.7%。
截至上半年末，太保集团、太保寿险及太保产险偿付能力充足率分别为275%、179%和175%，仍维持在较充足水平。
上半年，该公司实现总投资收益143.83亿元，同比下降8%；年化总投资收益率4.4%，同比下降0.4个百分点，主要是计提权益类资产减值准备大幅增加所致。
同期，太保新增固定收益类资产投资777.21亿元，债券投资及定期存款总额上升，较上年末分别增长10.6%和13.4%；债权计划投资总额较上年末增长24.6%；权益类资产占比10.9%，较上年末下降0.4个百分点。上半年新增固定收益主要配置于信用等级较高的品种，信用风险总体可控。
中国太保同时还公告，拟和太保寿险及太保产险其他股东分别对两家公司按目前持股比例进行增资，其中太保寿险拟增加股份8.2亿股，增资价格为每股5.58元；太保产险拟增加股份14.7亿股，增资价格为每股1.38元。增资完成后，这两家公司的股份总数分别为84.2亿股和194.7亿股。
中国太保A股上周五收报20.10元，过去三个月累计上涨约24%。（完）
参看太保中报详情，请点选：here (发稿 张喜良; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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