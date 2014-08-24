中股业绩：中国建筑上半年实现净利润118亿元，同比增长34.4%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月24日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周日公布，上半年实现净利润118.2亿元人民币，同比增长34.4%，主要因经营规模扩大、盈利增加。
刊登在上海证交所网站的中报显示，该公司上半年实现营业收入3,749亿元，同比增长24.2%；基本每股收益0.40元。期内建筑业务新签合同额约7,200亿元，同比增9.8%。其中，房屋建筑6,323亿元，同比增长15.6%；基建业务828亿元，同比下降20.8%。
上半年，中国建筑地产业务销售额为682亿元，同比下降13.5%；销售面积527万平方米，同比降21.0%。公司新增土地储备约760万平方米，期末拥有土地储备约6,655万平方米。
中国建筑2014年主要经营目标是：全年实现新签合同额1.2万亿元，营业收入7,500亿元。公司表示，从上半年情况看，各项主要指标年中完成情况良好，下半年将继续努力，确保全年经营目标的实现。
中国建筑上周五收报3.19元，过去一个月累计上涨约6.7%。（完）
参看中报详情，请点选：here (发稿 张喜良; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。