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亚洲 | 2014年 8月 24日 星期日 21:15 BJT

中股业绩：中国建筑上半年实现净利润118亿元，同比增长34.4%

路透上海8月24日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周日公布，上半年实现净利润118.2亿元人民币，同比增长34.4%，主要因经营规模扩大、盈利增加。

刊登在上海证交所网站的中报显示，该公司上半年实现营业收入3,749亿元，同比增长24.2%；基本每股收益0.40元。期内建筑业务新签合同额约7,200亿元，同比增9.8%。其中，房屋建筑6,323亿元，同比增长15.6%；基建业务828亿元，同比下降20.8%。

上半年，中国建筑地产业务销售额为682亿元，同比下降13.5%；销售面积527万平方米，同比降21.0%。公司新增土地储备约760万平方米，期末拥有土地储备约6,655万平方米。

中国建筑2014年主要经营目标是：全年实现新签合同额1.2万亿元，营业收入7,500亿元。公司表示，从上半年情况看，各项主要指标年中完成情况良好，下半年将继续努力，确保全年经营目标的实现。

中国建筑上周五收报3.19元，过去一个月累计上涨约6.7%。（完）

参看中报详情，请点选：here (发稿 张喜良; 审校 黄凯)
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