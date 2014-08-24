日韩经济指标预测--8月25日-9月1日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月25日当周 8月25日(一) 暂无重要经济数据公布 8月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 105 8月27日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余63.2 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,598 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超877 8月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- +2.9% (较上年同期) -- +0.6% 服务业产出(较前月) -- +1.6% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +1.6% +1.5% (较上年同期) -3.0% -3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 +3.3% +3.3% 全国整体CPI -- +3.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 +2.7% +2.8% 东京地区整体CPI -- +2.8% 2330 日本求才求职比 7月 1.10 1.10 2330 日本失业率 7月 3.7% 3.7% 2350 日本工业生产 7月初值 +1.0% -3.4% 一个月预估值 -- +2.5% 两个月预估值 -- +1.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +0.1% -0.6% 8月29日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +9.3% 房屋开工(较上年同期) -10.5% -9.5% 9月1日当周 8月31日(日) 2350 日本企业资本支出(财务省，较上年同期) 第二季 -- +7.4% 9月1日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.5(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。