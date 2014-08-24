《一周经济焦点》欧洲通缩疑虑罩顶，乌克兰局势仍是关注焦点

**美国增长动力增强**

虽然欧元区经济几乎陷入停滞，但上周美国数据意外强劲，就业人口劲增，请领失业金人数下降；制造业PMI也显示，8月份制造业扩张速度达到四年多来最快水平。

但美联储主席叶伦(Janet Yelle)在上周五的杰克森霍尔年会上发表了立场温和的讲话，警告经济大衰退对美国就业市场的影响仍未消除。

Central Markets交易部门分析师Joe Neighbour表示，叶伦的讲话显示，她对某些数据仍没有把握，所以她可能还不会升息。美联储自2008年12月以来一直将指标利率维持在近零水平不变。

本周将公布的服务业PMI、消费者信心和耐久财订单，将考验美国近期强劲的经济表现。

另外，日本PMI显示经济有所企稳。之前日本销售税上调导致第二季度GDP环比年率降幅达6.8%，为2011年以来最严重的萎缩。

但路透短观景气判断指数显示，日本经济可能温和复苏。

日本将于周四公布消费者物价和就业数据，7月工业产出将成为判断第三季度经济增长力度的初步指标。