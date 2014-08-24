《一周经济焦点》欧洲通缩疑虑罩顶，乌克兰局势仍是关注焦点

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**美国增长动力增强**
虽然欧元区经济几乎陷入停滞，但上周美国数据意外强劲，就业人口劲增，请领失业金人数下降；制造业PMI也显示，8月份制造业扩张速度达到四年多来最快水平。
但美联储主席叶伦(Janet Yelle)在上周五的杰克森霍尔年会上发表了立场温和的讲话，警告经济大衰退对美国就业市场的影响仍未消除。
Central Markets交易部门分析师Joe Neighbour表示，叶伦的讲话显示，她对某些数据仍没有把握，所以她可能还不会升息。美联储自2008年12月以来一直将指标利率维持在近零水平不变。
本周将公布的服务业PMI、消费者信心和耐久财订单，将考验美国近期强劲的经济表现。
另外，日本PMI显示经济有所企稳。之前日本销售税上调导致第二季度GDP环比年率降幅达6.8%，为2011年以来最严重的萎缩。
但路透短观景气判断指数显示，日本经济可能温和复苏。
日本将于周四公布消费者物价和就业数据，7月工业产出将成为判断第三季度经济增长力度的初步指标。
中国本周没有重要经济数据公布。(完) (编译 徐文焰/戴素萍/许娜/王颖；审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。